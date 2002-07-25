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Раздел: Культура  
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В России отменили концерт Gorillaz: названа причина

В России отменили концерт Gorillaz: названа причинаМузыканты прервали выступление и покинули сцену.

В России в городе Москва, 28 июля в субботу, во время фестиваля Park Live было отменено выступление хедлайнеров Gorillaz. Причиной стала сильная гроза.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

На экране на сцене появилось сообщение о том, что выступление отменено через сложные погодные условия.

Одна из посетительниц концерта сообщила, что за 35-40 минут после начала выступления Gorillaz начался ливень. Вода заливала сцену, оборудование, технику и экраны.

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Часть посетителей после этого ушла, несмотря на то что на экран вывели сообщение «Мы надеемся, что сможем продолжить». Но ливень не утихал и концерт пришлось отменить.
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 Теги: Россия, Gorillaz, концерт

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Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
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