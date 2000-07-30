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Раздел: Культура  
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Джамала поделилась историей о встрече с Вакарчуком

Джамала поделилась историей о встрече с ВакарчукомВстреча прошла очень теплой.

Украинская певица Джамала показала очаровательные фото с фронтменом группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком и рассказала детали их неожиданной встречи.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

После рождения сына Эмира-Рахмана Джамала решила не прекращать вокальную карьеру, а совмещать материнские обязанности с творчеством. Сейчас мальчику исполнилось 4 месяца, а певица не только успевает участвовать в шоу, но и записывать новые песни.

Во время очередного визита на студию звукозаписи Джамала столкнулась со своим коллегой в шоу-бизнесе – Святославом Вакарчуком.

Я пришла вовремя петь, а здесь знаете, кто записывает вокал? Славик. Ну подожду,– рассказала она.

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Впоследствии вместе с Святославом Вакарчуком звезда записала отдельное видео. Фронтмен группы "Океан Эльзы" извинился за то, что заставил Джамалу ждать запись вокала и забавно покушал банан. Встреча прошла очень теплой, о чем свидетельствуют совместные фото артистов.

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 Теги: Джамала, Вакарчук

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Сегодня, 00:01 » Автор: Едгар Букмирза
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