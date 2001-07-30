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Раздел: Культура  
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Ани Лорак показала фото с женой путинского пресс-секретаря

Ани Лорак показала фото с женой путинского пресс-секретаря В Сети раскритиковали пророссийскую певицу за фото с супругой Пескова.

Фигуристка Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, напугала своим внешним видом на совместном фото с украинской певицей Ани Лорак, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующий кадр появился в микроблоге исполнительницы.

"С замечательной, харизматичной девушкой Татьяной Навкой", - подписала фото Ани Лорак.

Пользователи сети шокированы, насколько жена Пескова плохо выглядит на фото. Некоторые даже сравнили ее со сказочным персонажем Бабой Ягой.

Поклонники Ани Лорак осудили ее за то, что она выставила на всеобщее обозрение не совсем удачное фото Навки.

la_viva_victory Удалите это фото, Вам не стыдно???
evgeniya_yarec Я б на месте Навки, обиделась на вас, выставлять такую не удачную фотку.

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luch_oxi Страшно не то, как кто получился на фото, а то, что такую фотку "кто-то" выставил
elenpahomova Не удачное фото Навки)) Подружка Лорак - настоящая подружка))))это когда на фото я лучше всех)))

Ани Лорак показала фото с женой путинского пресс-секретаря
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 Теги: Ани Лорак, жена Пескова

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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