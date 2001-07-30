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Раздел: Культура  
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Жанна Бадоева опубликовала милое фото с дочерью

Жанна Бадоева опубликовала милое фото с дочерью Ведущая разместила снимок в социальной сети.

Что посмотреть в Инстаграме Жанны? Саму ведущую, ее наряд/обувь, ее завтраки/обеды/ужин, ее собак. А вот дети редко попадают в микроблог Бадоевой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

И, очевидно, ведущая решила изменить что-то.

Так, экс-супруга Алана Бадоева разместила фото с дочкой. Стоит отметить, что девушка очень похожа на свою звездную маму.

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Жанна не стала заморачиваться над подписью к фото и оставила только "❤️". Но подписчики все равно в восторге.

Жанна Бадоева опубликовала милое фото с дочерью
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 Теги: Жанна Бадоева, дочь, фото

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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