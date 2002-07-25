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Раздел: Культура  
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Медики раскрыли секрет вечной молодости Софии Ротару

Медики раскрыли секрет вечной молодости Софии Ротару Как уверены эксперты, звездная певица неоднократно улучшала свою внешность.

София Ротару, которая с годами, кажется, только молодеет, уверяет поклонников: секрет ее красоты прост. Чтобы хорошо выглядеть, нужно лишь правильно питаться и сохранять позитивный настрой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Однако специалисты уверены, что в 70 лет сохранить цветущий вид невозможно, не прибегая к услугам современной косметологии и хирургии. Как рассказал, в частности, пластический хирург Александр Вдовин, певица явно делала подтяжку лица и успела изменить форму подбородка.

По словам экспертов, звездная артистка улучшала внешность неоднократно. Делала гиалуроновые инъекции, проходила процедуры ревитализации лица и шеи, подтяжки век, ринопластики, а также липосакцию подбородка.

«Все изменения сделаны со вкусом, без перебора. Софию Михайловну можно ставить в пример всем тем, кто хочет себя изменить, стать лучше и красивее», – вынес свой вердикт хирург.

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Впрочем, все эти, иногда весьма дорогостоящие, вмешательства знаменитая артистка может себе позволить. Как ранее рассказал ее концертный директор Сергей Лавров, состоятельные меломаны готовы платить крупные суммы, чтобы увидеть Ротару на своих вечеринках. Средняя стоимость частного концерта певицы достигает 50 тысяч евро
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 Теги: София Ротару, пластическая хирургия

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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