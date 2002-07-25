Медики раскрыли секрет вечной молодости Софии Ротару

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Известный пластический хирург раскрыл секрет Примадонны российской эстрады - Аллы Пугачевой. Александр Тепляшин - один из немногих специалистов в России, который открыто говорит о своей профессии и отношениях со звездными пациентами.