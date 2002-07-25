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Раздел: Культура  
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Певица из "НеАнгелов" поделилась горячим фото

Певица из "НеАнгелов" поделилась горячим фото Виктория Смеюха показала свою фотографию на массажном столе.

Украинская певица и участница поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха полностью обнажилась перед камерой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке девушка позирует на столе для массажа, прикрывая интимные места полотенцем.

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"Делюсь еще одним способом поддержания фигуры и тонуса кожи - это конечно же массаж. Стараюсь "отдавать свое тело" в руки массажиста как только выпадает возможность", - написала Смеюха.

Певица из "НеАнгелов" поделилась горячим фото
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 Теги: Виктория Смеюха, фото

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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