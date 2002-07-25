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Катя Осадчая восхитила летним образом
Телезвезда Катерина Осадчая продолжает свой семейный отпуск и снова покоряет восхитительным летним образом.
В этот раз Осадчая примерила стильный сарафан с цветочным принтом, дополнив свой образ широкополой шляпой и прокомментировала свой пост в соцсети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
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"Сьгодні найдовше місячне затемнення у цьому сторіччі, місяць стане червоним і затемненим буде майже дві години. Такі явища впливають на людей, це знали зе наші далекі пращури. Але в відпустці з настроєм все добре завжди)
А як ваше самопочуття?"
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