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Раздел: Культура  
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Снежана Егорова поделилась радостным известием

Снежана Егорова поделилась радостным известиемМногодетная мать выдала замуж одну из старших дочерей.

21-летняя дочь Снежаны Егоровой Александра вышла замуж. Радостной новостью актриса и ведущая написала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Стайлер-РБК.

"27 июля 2018 года моя прекрасная американская дочь Саша Егорова вышла замуж по любви!" - сообщила счастливая мать.

На своей странице в Facebook Снежана Егорова опубликовала фото дочери и ее избранника.

"Это же надо было прилететь как Мэри Поппинс к океану, чтобы встретить там свою любовь! И теперь две судьбы становятся одной историей любви! Я люблю, когда дети счастливы!" – написала звезда.

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Александра – дочь Снежаны Егоровой и ее экс-супруга, режиссера Семена Горова Александра. В 2012 году она улетела в Голливуд, где училась в легендарной школе актерского мастерства Ли Страсберга.
Снежана Егорова поделилась радостным известием
Снежана Егорова поделилась радостным известием
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 Теги: Снежана Егорова, дочь, замужество, свадьба

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Сегодня, 14:35 » Автор: Алена Шимко
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