Раздел: Культура
Ким Кардашьян провела турнир по покеру с родственниками
Крисс Дженнер вместе с дочками вышла в свет.
Семейство Дженнер-Кардашьян посетило благотворительное мероприятие, где они играли в покер, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Особенно эффектно, конечно, на мероприятие оделась 37-летняя Ким: на ней были лаковые брюки и черный топ с глубоким декольте в сочетании с прозрачными голубыми туфлями на шпильках.
62-летняя Крис Дженнер была самой элегантной, она надела брючный костюм и бриллиантовое колье.
Самой скромной была Кендалл Дженнер: на ней был костюм в белый горох от марки Petar Petrov за 783 доллара, босоножки на каблуках и естественный макияж.
Хлое Кардашьян также сделала акцент на глубокое декольте и надела обтягивающие шорты в сочетании с сапогами-ботфортами.
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Этот благотворительный турнир в покер проходит ежегодно.
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