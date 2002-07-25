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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян провела турнир по покеру с родственниками

Ким Кардашьян провела турнир по покеру с родственниками
Крисс Дженнер вместе с дочками вышла в свет.

Семейство Дженнер-Кардашьян посетило благотворительное мероприятие, где они играли в покер, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Особенно эффектно, конечно, на мероприятие оделась 37-летняя Ким: на ней были лаковые брюки и черный топ с глубоким декольте в сочетании с прозрачными голубыми туфлями на шпильках.

62-летняя Крис Дженнер была самой элегантной, она надела брючный костюм и бриллиантовое колье.

Самой скромной была Кендалл Дженнер: на ней был костюм в белый горох от марки Petar Petrov за 783 доллара, босоножки на каблуках и естественный макияж.

Хлое Кардашьян также сделала акцент на глубокое декольте и надела обтягивающие шорты в сочетании с сапогами-ботфортами.

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Этот благотворительный турнир в покер проходит ежегодно.
Ким Кардашьян провела турнир по покеру с родственниками
Ким Кардашьян провела турнир по покеру с родственниками
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 Теги: Крис Дженнер, Ким Кардашьян, покер, Кендалл Дженнер

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Сегодня, 15:56 » Автор: Алена Шимко
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