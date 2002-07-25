Раздел: Культура
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс "оторвались" на концерте Тейлор Свифт
Звездная пара посетила выступление певицы возле Бостона, чтобы послушать голос своей дочери со сцены.
На концерте популярной певицы Тейлор Свифт были замечены 41-летний Райан Рейнольдс и 30-летняя Блейк Лайвли. Пара вместе с супермоделью Джиджи Хадид расположились в VIP-зоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Выступление прошло на стадионе Gillette в пригороде Бостона. Супружеская пара посетила выступление не только потому, что любят музыку Свифт и дружат с ней.
Ранее их маленькая дочь озвучила название композиции для певицы. Теперь в первых секундах трека Gorgeous звучит голос их старшей дочки Дже ймс. Фаны сняли реакцию Лайвли на голос дочери со сцены.
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Пара не могла усидеть на месте, активно аплодировала. А когда прозвучал голос дочери, Лайвли вовсе не сдержала эмоций.
На концерте популярной певицы Тейлор Свифт были замечены 41-летний Райан Рейнольдс и 30-летняя Блейк Лайвли. Пара вместе с супермоделью Джиджи Хадид расположились в VIP-зоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Выступление прошло на стадионе Gillette в пригороде Бостона. Супружеская пара посетила выступление не только потому, что любят музыку Свифт и дружат с ней.
Ранее их маленькая дочь озвучила название композиции для певицы. Теперь в первых секундах трека Gorgeous звучит голос их старшей дочки Дже ймс. Фаны сняли реакцию Лайвли на голос дочери со сцены.
Читайте также: Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли решили усыновить ребенка
Пара не могла усидеть на месте, активно аплодировала. А когда прозвучал голос дочери, Лайвли вовсе не сдержала эмоций.
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