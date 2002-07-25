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Раздел: Культура  
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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс "оторвались" на концерте Тейлор Свифт

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс "оторвались" на концерте Тейлор СвифтЗвездная пара посетила выступление певицы возле Бостона, чтобы послушать голос своей дочери со сцены.

На концерте популярной певицы Тейлор Свифт были замечены 41-летний Райан Рейнольдс и 30-летняя Блейк Лайвли. Пара вместе с супермоделью Джиджи Хадид расположились в VIP-зоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Выступление прошло на стадионе Gillette в пригороде Бостона. Супружеская пара посетила выступление не только потому, что любят музыку Свифт и дружат с ней.

Ранее их маленькая дочь озвучила название композиции для певицы. Теперь в первых секундах трека Gorgeous звучит голос их старшей дочки Дже ймс. Фаны сняли реакцию Лайвли на голос дочери со сцены.

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Пара не могла усидеть на месте, активно аплодировала. А когда прозвучал голос дочери, Лайвли вовсе не сдержала эмоций.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс "оторвались" на концерте Тейлор Свифт
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс "оторвались" на концерте Тейлор Свифт
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 Теги: Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Тейлор Свифт, концерт

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Сегодня, 17:51 » Автор: Алена Шимко
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