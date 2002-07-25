Раздел: Культура
Известная украинская певица объявила, что уходит в политику
Артистка считает, что в парламент должны прийти "политически молодые" люди.
Известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько объявила, что организует новое общественно-политическое движение вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Эспрессо.TV.
Сейчас с комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной "Червень") мы создаем общественное движение, в которое будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции,
– отметила Приходько.
В то же время, певица не ответила конкретно на вопрос, собирается принимать участие с новым движением на следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.
"Это я так не говорю. Мысленно очень много чего есть. Но я не могу сказать "Да", а после этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии", – добавила она.
По словам исполнительницы, она не собирается совмещать карьеру певицы и политика одновременно.
Скажу откровенно, я не буду петь. Нельзя быть на двух стульях. Политик должен быть политиком, он должен четко делать свое дело. Как можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, а тут выходишь петь. Это не может так быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят,– подчеркнула Приходько.
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Также заслуженная артистка Украины считает, что в парламент должны прийти "политически молодые" люди, а те, кто уже "по 30-40 лет сидят в парламенте", должны уйти из политики на "отдых". Кроме того, Приходько заверила, что в случае, если она не сможет ничего сделать в политике, то сложит мандат.
Известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько объявила, что организует новое общественно-политическое движение вместе с заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА) и командиром 8-го отдельного батальона "Аратта" Андреем Гергертом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Эспрессо.TV.
Сейчас с комбатом "Аратты" Добровольческого движения Андреем Гергертом (позывной "Червень") мы создаем общественное движение, в которое будут входить добровольцы, волонтеры. И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции,
– отметила Приходько.
В то же время, певица не ответила конкретно на вопрос, собирается принимать участие с новым движением на следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года.
"Это я так не говорю. Мысленно очень много чего есть. Но я не могу сказать "Да", а после этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии", – добавила она.
По словам исполнительницы, она не собирается совмещать карьеру певицы и политика одновременно.
Скажу откровенно, я не буду петь. Нельзя быть на двух стульях. Политик должен быть политиком, он должен четко делать свое дело. Как можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, а тут выходишь петь. Это не может так быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят,– подчеркнула Приходько.
Читайте также: Известная украинская певица объявила о помолвке
Также заслуженная артистка Украины считает, что в парламент должны прийти "политически молодые" люди, а те, кто уже "по 30-40 лет сидят в парламенте", должны уйти из политики на "отдых". Кроме того, Приходько заверила, что в случае, если она не сможет ничего сделать в политике, то сложит мандат.
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