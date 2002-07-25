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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались семейными фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались семейными фотоКатя Осадчая едва ли не каждый день хвастается в Instagram новыми фото.

Звездные украинские супруги, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, часто любят путешествовать по морским курортам. На этот раз они остановились в Одессе, в которой наслаждаются отдыхом больше двух недель.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Телеведущие вместе с общим сыном Иваном много отдыхают у моря, пробуют местные сладости и наслаждаются компанией друг друга.

Так, Катя Осадчая едва ли не каждый день хвастается в Instagram новыми фото с отпуска, демонстрируя разные пляжные образы и стройную фигуру. Звездная мамочка не забывает о главных трендах лета, среди которых можно увидеть легкие белые накидки и соломенные шляпы.

Звезда также признается, что любит разные вкусности, сезонные фрукты и кофе, которым в обычные дни старается не злоупотреблять.

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В свою очередь Юрий Горбунов показывает в сети, как занимается йогой на морском побережье, а также радует фанатов забавными постами, в которых показывает почти одинаковую обувь со своим 1-летним сыном. Как и ранее, супруги пока что не показывают лицо Ивана.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались семейными фото
Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались семейными фото
Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались семейными фото
Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались семейными фото
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 Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов, фото

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Сегодня, 20:30 » Автор: Едгар Букмирза
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