Раздел: Культура
Катя Осадчая и Юрий Горбунов похвастались семейными фото
Катя Осадчая едва ли не каждый день хвастается в Instagram новыми фото.
Звездные украинские супруги, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, часто любят путешествовать по морским курортам. На этот раз они остановились в Одессе, в которой наслаждаются отдыхом больше двух недель.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Телеведущие вместе с общим сыном Иваном много отдыхают у моря, пробуют местные сладости и наслаждаются компанией друг друга.
Так, Катя Осадчая едва ли не каждый день хвастается в Instagram новыми фото с отпуска, демонстрируя разные пляжные образы и стройную фигуру. Звездная мамочка не забывает о главных трендах лета, среди которых можно увидеть легкие белые накидки и соломенные шляпы.
Звезда также признается, что любит разные вкусности, сезонные фрукты и кофе, которым в обычные дни старается не злоупотреблять.
Читайте также: Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали новыми совместными фото
В свою очередь Юрий Горбунов показывает в сети, как занимается йогой на морском побережье, а также радует фанатов забавными постами, в которых показывает почти одинаковую обувь со своим 1-летним сыном. Как и ранее, супруги пока что не показывают лицо Ивана.
Звездные украинские супруги, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, часто любят путешествовать по морским курортам. На этот раз они остановились в Одессе, в которой наслаждаются отдыхом больше двух недель.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Телеведущие вместе с общим сыном Иваном много отдыхают у моря, пробуют местные сладости и наслаждаются компанией друг друга.
Так, Катя Осадчая едва ли не каждый день хвастается в Instagram новыми фото с отпуска, демонстрируя разные пляжные образы и стройную фигуру. Звездная мамочка не забывает о главных трендах лета, среди которых можно увидеть легкие белые накидки и соломенные шляпы.
Звезда также признается, что любит разные вкусности, сезонные фрукты и кофе, которым в обычные дни старается не злоупотреблять.
Читайте также: Катя Осадчая и Юрий Горбунов порадовали новыми совместными фото
В свою очередь Юрий Горбунов показывает в сети, как занимается йогой на морском побережье, а также радует фанатов забавными постами, в которых показывает почти одинаковую обувь со своим 1-летним сыном. Как и ранее, супруги пока что не показывают лицо Ивана.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2164
0
Также советуем посмотреть
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Все сошли с ума: и зрители, и ведущие
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей тонкого юмора
- "Создали правосека": в Сети стебутся над фото трамвая в Донецке
- Україна повинна вимагати денонсації Будапештського меморандуму
- Пользователи Сети высмеяли фото "перегруженного" Керченского моста
Оставьте свой комментарий