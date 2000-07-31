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Американского актера приняли за вора
Правоохранители отвели Реймса к дому его соседки.
Американского актера, лауреата премии "Золотой глобус", известного по ролям в фильмах "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво" Винга Реймса приняли за преступника.
Об этом инциденте с полицией актер сам рассказал ABC News, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
По словам Реймса, однажды днем к нему в дом позвонили. Он открыл дверь и увидел стоящих на пороге полицейских с направленным на него оружием. Как оказалось, соседка позвонила в полицию, подумав, что в жилище актера вломились воры, в частности, один "крупный чернокожий мужчина".
Конфликт разрешился сам собой: один из офицеров узнал актера. Однако не благодаря его ролям. Дело в том, что сын полицейского играл в баскетбол в той же школе, что и сын Реймса. Мужчины ранее неоднократно пересекались там, забирая детей после тренировок.
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В итоге инцидента правоохранители отвели Реймса к дому его соседки, чтобы представить его и прояснить ситуацию.
Американского актера, лауреата премии "Золотой глобус", известного по ролям в фильмах "Миссия невыполнима" и "Криминальное чтиво" Винга Реймса приняли за преступника.
Об этом инциденте с полицией актер сам рассказал ABC News, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
По словам Реймса, однажды днем к нему в дом позвонили. Он открыл дверь и увидел стоящих на пороге полицейских с направленным на него оружием. Как оказалось, соседка позвонила в полицию, подумав, что в жилище актера вломились воры, в частности, один "крупный чернокожий мужчина".
Конфликт разрешился сам собой: один из офицеров узнал актера. Однако не благодаря его ролям. Дело в том, что сын полицейского играл в баскетбол в той же школе, что и сын Реймса. Мужчины ранее неоднократно пересекались там, забирая детей после тренировок.
Читайте также: Загадочная гибель американского актера в Москве: новые подробности
В итоге инцидента правоохранители отвели Реймса к дому его соседки, чтобы представить его и прояснить ситуацию.
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