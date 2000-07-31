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Раздел: Культура  
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Андрей Данилко рассказал, с кем он любит отдыхать

Андрей Данилко рассказал, с кем он любит отдыхать В последний раз артист отдыхал в Греции.

Популярный украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко, получивший известность под псевдонимом Верка Сердючка поделился подробностями личной жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, в интервью артист рассказал, что часто отдыхает со своей сценической мамой, актрисой Инной Белоконь, которую он называет "близким человеком".

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"Мы часто вместе путешествуем, на этот раз были в Греции. Там начал превращаться в ребенка, которым когда-то был в пионерском лагере. Надевал тапки, футболку и просто гулял, плавал в море. Кепка и очки не пригодились, никто не узнавал", - отметил он.
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 Теги: Андрей Данилко, отдых

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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