Андрей Данилко рассказал, с кем он любит отдыхать

В последний раз артист отдыхал в Греции.



Популярный украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко, получивший известность под псевдонимом Верка Сердючка поделился подробностями личной жизни, сообщает



Так, в интервью артист рассказал, что часто отдыхает со своей сценической мамой, актрисой Инной Белоконь, которую он называет "близким человеком".



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"Мы часто вместе путешествуем, на этот раз были в Греции. Там начал превращаться в ребенка, которым когда-то был в пионерском лагере. Надевал тапки, футболку и просто гулял, плавал в море. Кепка и очки не пригодились, никто не узнавал", - отметил он. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Популярный украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко, получивший известность под псевдонимом Верка Сердючка поделился подробностями личной жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Так, в интервью артист рассказал, что часто отдыхает со своей сценической мамой, актрисой Инной Белоконь, которую он называет "близким человеком"."Мы часто вместе путешествуем, на этот раз были в Греции. Там начал превращаться в ребенка, которым когда-то был в пионерском лагере. Надевал тапки, футболку и просто гулял, плавал в море. Кепка и очки не пригодились, никто не узнавал", - отметил он.



