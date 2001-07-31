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Ди Каприо планирует сыграть свадьбу, - СМИ

Ди Каприо планирует сыграть свадьбу, - СМИ Избранницей актера является падчерица Аль Пачино.

Западные издания успели определить потенциальную невесту завидного холостяка Голливуда. По мнению СМИ, Леонардо Ди Каприо устал быть сердцеедом и поэтому решил стать женатым человеком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.

Известно, что его супругой может стать молоденькая модель из Аргентины.

Журналисты сделали для себя вывод опираясь на ряд фактов. Не так давно папарацци узрели в одном из ресторанов Ди Каприо с отчимом аргентинской модели – Аль Пачино. В ходе разговора Голливудский холостяк намерен был сделать предложение девушке, хотя сам родитель отнесся скептически к таким намерениям.

Зарубежные издания предполагают, что 43-летний сердцеед обсуждал отношения с 20-летней Камилой Морроне, у которой попросил руки. Никто не знает почему именно эта девушка проникла в душу Ди Каприо.

Стоит отметить, что Леонардо и Камила частенько попадали в объективы камер СМИ, но никто не думал о каких-либо отношениях. Даже Аль Пачино не верил в серьезность действий своего коллеги.

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Однако в мае нынешнего года Ди Каприо познакомился с будущей тещей. Ждем дальнейшего развития и новой информации.
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 Теги: Леонардо Ди Каприо, свадьба

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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