Раздел: Культура
Ди Каприо планирует сыграть свадьбу, - СМИ
Избранницей актера является падчерица Аль Пачино.
Западные издания успели определить потенциальную невесту завидного холостяка Голливуда. По мнению СМИ, Леонардо Ди Каприо устал быть сердцеедом и поэтому решил стать женатым человеком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.
Известно, что его супругой может стать молоденькая модель из Аргентины.
Журналисты сделали для себя вывод опираясь на ряд фактов. Не так давно папарацци узрели в одном из ресторанов Ди Каприо с отчимом аргентинской модели – Аль Пачино. В ходе разговора Голливудский холостяк намерен был сделать предложение девушке, хотя сам родитель отнесся скептически к таким намерениям.
Зарубежные издания предполагают, что 43-летний сердцеед обсуждал отношения с 20-летней Камилой Морроне, у которой попросил руки. Никто не знает почему именно эта девушка проникла в душу Ди Каприо.
Стоит отметить, что Леонардо и Камила частенько попадали в объективы камер СМИ, но никто не думал о каких-либо отношениях. Даже Аль Пачино не верил в серьезность действий своего коллеги.
Читайте также: Канье Уэст рассказал о суицидальных мыслях
Однако в мае нынешнего года Ди Каприо познакомился с будущей тещей. Ждем дальнейшего развития и новой информации.
Западные издания успели определить потенциальную невесту завидного холостяка Голливуда. По мнению СМИ, Леонардо Ди Каприо устал быть сердцеедом и поэтому решил стать женатым человеком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.
Известно, что его супругой может стать молоденькая модель из Аргентины.
Журналисты сделали для себя вывод опираясь на ряд фактов. Не так давно папарацци узрели в одном из ресторанов Ди Каприо с отчимом аргентинской модели – Аль Пачино. В ходе разговора Голливудский холостяк намерен был сделать предложение девушке, хотя сам родитель отнесся скептически к таким намерениям.
Зарубежные издания предполагают, что 43-летний сердцеед обсуждал отношения с 20-летней Камилой Морроне, у которой попросил руки. Никто не знает почему именно эта девушка проникла в душу Ди Каприо.
Стоит отметить, что Леонардо и Камила частенько попадали в объективы камер СМИ, но никто не думал о каких-либо отношениях. Даже Аль Пачино не верил в серьезность действий своего коллеги.
Читайте также: Канье Уэст рассказал о суицидальных мыслях
Однако в мае нынешнего года Ди Каприо познакомился с будущей тещей. Ждем дальнейшего развития и новой информации.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
105
0
Также советуем посмотреть
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Все сошли с ума: и зрители, и ведущие
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей тонкого юмора
Оставьте свой комментарий