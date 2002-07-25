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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян похудела и озвучила свой вес

Ким Кардашьян похудела и озвучила свой вес Звезда телешоу показала поклонникам постройневшую фигуру.

Ким Кардашьян наконец призналась, сколько весит на самом деле. Звезда американских реалити-шоу наконец сбросила лишний вес и с удовольствием демонстрирует подтянутые формы поклонникам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Недавно Ким и ее сестры Хлоя Кардашьян и Кендалл Дженнер приняли участие в турнире по покеру, доход от которого пошел на благотворительные цели. Видео с мероприятия знаменитости разместили в Сети. На кадрах записи можно увидеть, как девушки дурачатся, снимая друг друга на телефоны.

В какой-то момент сестры начинают снимать Ким, одевшуюся по случаю в обтягивающие латексные брюки и черный топ с глубоким декольте, и отвешивать комплименты ее фигуре.

«Выглядишь очень стройной. Действительно, ты никогда еще не была такой тощей! Не больше, чем мой кошелек, это удивительно», – шутят Хлоя и Кендалл. В ответ Кардашьян призналась, что весит сейчас 119 фунтов, или 53 килограмма.

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«Конечно, это без нарощенных волос», – заявила Ким.
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 Теги: Ким Кардашьян, вес

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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