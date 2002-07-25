Раздел: Культура
Наталья Могилевская показала, как проводит отпуск
Певица позирует на снимке в купальнике, демонстрируя стройные ноги, и выглядит очень свежо и счастливо.
С тех пор, как Наталья Могилевская всерьез занялась своим внешним видом и сбросила лишние килограммы, она не только начала вновь носить сексуальные наряды и делать откровенные постановки во время концертных шоу. Певица порой позволяет себе даже позировать в соблазнительных купальниках и ничуть не стесняется, передает Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Так, в перерывах между концертами, тренировками и записью нового альбома Могилевская, как и все, наслаждается теплыми летними деньками. На днях в личном микроблоге Натальи появилось фото, на котором как раз видно, как отдыхает певица, купаясь в бассейне с огромным розовым фламинго.
Читайте также: Наталья Могилевская показала фото с отдыха на Шри-Ланке
Певица позирует на снимке в купальнике, демонстрируя стройные ноги, и выглядит очень свежо и счастливо.
С тех пор, как Наталья Могилевская всерьез занялась своим внешним видом и сбросила лишние килограммы, она не только начала вновь носить сексуальные наряды и делать откровенные постановки во время концертных шоу. Певица порой позволяет себе даже позировать в соблазнительных купальниках и ничуть не стесняется, передает Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Так, в перерывах между концертами, тренировками и записью нового альбома Могилевская, как и все, наслаждается теплыми летними деньками. На днях в личном микроблоге Натальи появилось фото, на котором как раз видно, как отдыхает певица, купаясь в бассейне с огромным розовым фламинго.
Читайте также: Наталья Могилевская показала фото с отдыха на Шри-Ланке
Певица позирует на снимке в купальнике, демонстрируя стройные ноги, и выглядит очень свежо и счастливо.
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