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Раздел: Культура  
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Наталья Могилевская показала, как проводит отпуск

Наталья Могилевская показала, как проводит отпускПевица позирует на снимке в купальнике, демонстрируя стройные ноги, и выглядит очень свежо и счастливо.

С тех пор, как Наталья Могилевская всерьез занялась своим внешним видом и сбросила лишние килограммы, она не только начала вновь носить сексуальные наряды и делать откровенные постановки во время концертных шоу. Певица порой позволяет себе даже позировать в соблазнительных купальниках и ничуть не стесняется, передает Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Так, в перерывах между концертами, тренировками и записью нового альбома Могилевская, как и все, наслаждается теплыми летними деньками. На днях в личном микроблоге Натальи появилось фото, на котором как раз видно, как отдыхает певица, купаясь в бассейне с огромным розовым фламинго.

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Певица позирует на снимке в купальнике, демонстрируя стройные ноги, и выглядит очень свежо и счастливо.
Наталья Могилевская показала, как проводит отпуск
Наталья Могилевская показала, как проводит отпуск
Наталья Могилевская показала, как проводит отпуск

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 Теги: Наталья Могилевская, отпуск, купальник

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Сегодня, 09:15 » Автор: Алена Шимко
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