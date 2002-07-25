Раздел: Культура
Катя Осадчая показала, как "нарушает правила" в отпуске
Не все поклонники Осадчей придерживаются ее "кофейного правила".
Светская телеведущая Катя Осадчая продолжает баловать своих instagram-подписчиков фото-историей с летнего отпуска. На отдых ведущая отправилась со своим мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном Иваном. При этом где именно звездная семья набирается сил, Осадчая и Горбунов пока что не признаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на Стайлер-РБК.
Недавно Осадчая вновь поделилась очередным жизненным правилом. Выяснилось, что несменная ведущая программы "Світське життя" старается ограничивать употребление кофе, особенно с молоком. Однако во время отдыха Осадчая решила побаловать себя.
"Стараюсь не пить много кофе, лучше одну чашку и без молока, но в отпуске пошла во все тяжкие)) Холодный кофе с молоком, но без сахара! А сколько кофе в день выпиваете вы?" - подписала яркий снимок Катя Осадчая.
Интересно, что пост Осадчей буквально разделил ее подписчиков на два лагеря. Некоторые с телеведущей согласились и отметили, что также стараются исключить кофе из своего повседневного рациона. Другие же не видят в этом напитке никакой опасности и наслаждаются кофе при желании.
"Нисколько. Это вредно и невкусно", - категорически пишет kanukete.
"Одну чашку и только утром после завтрака, с черным шоколадом", - отмечает tantschik777.
"Меня также беспокоит вопрос о кофе. Действительно ли он вредит и почему? Пью только одну чашку в день, организм больше не хочет, и предпочитаю утренней кофе", - подчеркивает karier_now.
"Одну и только с утра! Ну бывает и вторую в течение дня могу выпить, если неважно себя чувствую", - отмечает olga33201336.
"Пила целую зиму по одну чашки латте с утра, весной было очень трудно спрыгнуть. Тогда чувствуешь, что кофе как наркотик, затягивает) Я перестала пить ежедневно, теперь пью когда очень хочется, или погода дождливая, что б не заснуть", - делится опытом marinaandreieva.
"Намагаюсь стримувати себе від кави, без неї значно краще почуваються волосся і шкіра", - замечает nemoloko.orekhovoe.
"Максимум - три чашки, но слабенький, и без сахара, без молока, и чашка должна быть большая! Люблю кофе, но заварной, всегда со сладким - вафли, конфеты, печеньки. И день удался!" – признается miss_lana2016.
"Я пью сколько хочу. Могу вообще не пить, а могу очень много. С молоком и без сахара", - пишет aleksandrovna.dasha.
"Люблю американо с молоком. Могу три в день и вообще без кофе наверное и жить не могу. Привычка", - пишет ekaterina_igoreevna.
Читайте также: Катя Осадчая поделилась милым фото с сыном
Интересно, что до этого Катя Осадчая также рассказала о своих "табу" во время отдыха. Одно из правил телеведущей – стараться не набрать вес.
Светская телеведущая Катя Осадчая продолжает баловать своих instagram-подписчиков фото-историей с летнего отпуска. На отдых ведущая отправилась со своим мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном Иваном. При этом где именно звездная семья набирается сил, Осадчая и Горбунов пока что не признаются, передает Хроника.инфо со ссылкой на Стайлер-РБК.
Недавно Осадчая вновь поделилась очередным жизненным правилом. Выяснилось, что несменная ведущая программы "Світське життя" старается ограничивать употребление кофе, особенно с молоком. Однако во время отдыха Осадчая решила побаловать себя.
"Стараюсь не пить много кофе, лучше одну чашку и без молока, но в отпуске пошла во все тяжкие)) Холодный кофе с молоком, но без сахара! А сколько кофе в день выпиваете вы?" - подписала яркий снимок Катя Осадчая.
Интересно, что пост Осадчей буквально разделил ее подписчиков на два лагеря. Некоторые с телеведущей согласились и отметили, что также стараются исключить кофе из своего повседневного рациона. Другие же не видят в этом напитке никакой опасности и наслаждаются кофе при желании.
"Нисколько. Это вредно и невкусно", - категорически пишет kanukete.
"Одну чашку и только утром после завтрака, с черным шоколадом", - отмечает tantschik777.
"Меня также беспокоит вопрос о кофе. Действительно ли он вредит и почему? Пью только одну чашку в день, организм больше не хочет, и предпочитаю утренней кофе", - подчеркивает karier_now.
"Одну и только с утра! Ну бывает и вторую в течение дня могу выпить, если неважно себя чувствую", - отмечает olga33201336.
"Пила целую зиму по одну чашки латте с утра, весной было очень трудно спрыгнуть. Тогда чувствуешь, что кофе как наркотик, затягивает) Я перестала пить ежедневно, теперь пью когда очень хочется, или погода дождливая, что б не заснуть", - делится опытом marinaandreieva.
"Намагаюсь стримувати себе від кави, без неї значно краще почуваються волосся і шкіра", - замечает nemoloko.orekhovoe.
"Максимум - три чашки, но слабенький, и без сахара, без молока, и чашка должна быть большая! Люблю кофе, но заварной, всегда со сладким - вафли, конфеты, печеньки. И день удался!" – признается miss_lana2016.
"Я пью сколько хочу. Могу вообще не пить, а могу очень много. С молоком и без сахара", - пишет aleksandrovna.dasha.
"Люблю американо с молоком. Могу три в день и вообще без кофе наверное и жить не могу. Привычка", - пишет ekaterina_igoreevna.
Читайте также: Катя Осадчая поделилась милым фото с сыном
Интересно, что до этого Катя Осадчая также рассказала о своих "табу" во время отдыха. Одно из правил телеведущей – стараться не набрать вес.
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