Раздел: Культура
Монатика назвали плохим примером для детей
Певец опубликовал фото с сигаретой.
Кумира молодежи Монатика назвали плохим примером для детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
А все из-за свежей фотографии Димы в Instagram. У себя на странице певец опубликовал фото, на котором запечатлен с сигаретой во рту. Это сразу же спровоцировало волну негативных комментариев. Поклонники считают, что публичный человек не должен пропагандировать плохие привычки:
"Ты что куришь?";
"Не пропагандируйте курение, вы же пример для детей";
"Дима, бросай это дело";
"Дима прекрасный исполнитель и человек. Даже не ожидала ,что ты куришь";
"Дима, мы вас обожаем, но курение - зло. Надеюсь, это просто стиль фотографии";
"Без сигареты-пипетки было бы лучше";
"Мама в курсе, что ты куришь?";
Читайте также: Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
"Что ж вы так разочаровываете? Представьте, сколько детей начнут курить после этих фото".
Кумира молодежи Монатика назвали плохим примером для детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.
А все из-за свежей фотографии Димы в Instagram. У себя на странице певец опубликовал фото, на котором запечатлен с сигаретой во рту. Это сразу же спровоцировало волну негативных комментариев. Поклонники считают, что публичный человек не должен пропагандировать плохие привычки:
"Ты что куришь?";
"Не пропагандируйте курение, вы же пример для детей";
"Дима, бросай это дело";
"Дима прекрасный исполнитель и человек. Даже не ожидала ,что ты куришь";
"Дима, мы вас обожаем, но курение - зло. Надеюсь, это просто стиль фотографии";
"Без сигареты-пипетки было бы лучше";
"Мама в курсе, что ты куришь?";
Читайте также: Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
"Что ж вы так разочаровываете? Представьте, сколько детей начнут курить после этих фото".
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