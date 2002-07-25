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Раздел: Культура  
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Монатика назвали плохим примером для детей

Монатика назвали плохим примером для детейПевец опубликовал фото с сигаретой.

Кумира молодежи Монатика назвали плохим примером для детей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

А все из-за свежей фотографии Димы в Instagram. У себя на странице певец опубликовал фото, на котором запечатлен с сигаретой во рту. Это сразу же спровоцировало волну негативных комментариев. Поклонники считают, что публичный человек не должен пропагандировать плохие привычки:

"Ты что куришь?";

"Не пропагандируйте курение, вы же пример для детей";

"Дима, бросай это дело";

"Дима прекрасный исполнитель и человек. Даже не ожидала ,что ты куришь";

"Дима, мы вас обожаем, но курение - зло. Надеюсь, это просто стиль фотографии";

"Без сигареты-пипетки было бы лучше";

"Мама в курсе, что ты куришь?";

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"Что ж вы так разочаровываете? Представьте, сколько детей начнут курить после этих фото".
Монатика назвали плохим примером для детей
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 Теги: Монатик, сигарета, фото

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Сегодня, 14:09 » Автор: Алена Шимко
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