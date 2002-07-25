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Раздел: Культура  
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Эмили Ратаковски похвасталась новым бикини

Эмили Ратаковски похвасталась новым бикиниЗвезда снялась в новой фотосессии в рамках которой сделала фото в бикини за рулем массивного байка.

Эмили Ратаковски опубликовала серию новых фото в купальниках в горох. Модель позировала в сдельно варианте с глубоким вырезом и в раздельном бикини, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На одном из снимков манекенщица запечатлена на большом мотоцикле. Ратаковски выбрала для образа бикини от купальника с высокой посадкой, темно-серый топ и массивные белые кроссовки.

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Также модель показала на фото живот и грудь в новом купальнике. Последнее фото без подписи удивило фантастов на Ратаковски. На нем она стоит на коленях на пляже и держит руку возле груди другой женщины.
Эмили Ратаковски похвасталась новым бикини
Эмили Ратаковски похвасталась новым бикини
Эмили Ратаковски похвасталась новым бикини
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 Теги: Эмили Ратаковски, фото, купальник, бикини

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Сегодня, 15:27 » Автор: Алена Шимко
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