Раздел: Культура
Эмили Ратаковски похвасталась новым бикини
Звезда снялась в новой фотосессии в рамках которой сделала фото в бикини за рулем массивного байка.
Эмили Ратаковски опубликовала серию новых фото в купальниках в горох. Модель позировала в сдельно варианте с глубоким вырезом и в раздельном бикини, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На одном из снимков манекенщица запечатлена на большом мотоцикле. Ратаковски выбрала для образа бикини от купальника с высокой посадкой, темно-серый топ и массивные белые кроссовки.
Читайте также: Обнаженная Эмили Ратаковски искупалась в море
Также модель показала на фото живот и грудь в новом купальнике. Последнее фото без подписи удивило фантастов на Ратаковски. На нем она стоит на коленях на пляже и держит руку возле груди другой женщины.
Эмили Ратаковски опубликовала серию новых фото в купальниках в горох. Модель позировала в сдельно варианте с глубоким вырезом и в раздельном бикини, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На одном из снимков манекенщица запечатлена на большом мотоцикле. Ратаковски выбрала для образа бикини от купальника с высокой посадкой, темно-серый топ и массивные белые кроссовки.
Читайте также: Обнаженная Эмили Ратаковски искупалась в море
Также модель показала на фото живот и грудь в новом купальнике. Последнее фото без подписи удивило фантастов на Ратаковски. На нем она стоит на коленях на пляже и держит руку возле груди другой женщины.
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