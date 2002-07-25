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Раздел: Культура  
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Бейонсе примерила стильный наряд

Бейонсе примерила стильный нарядВ одном наряде королева Би собрала сразу несколько трендов сезона.
Не смотря на плотный концертный график, Бейонсе продолжает радовать нас своими эффектными образами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Еlle.

На этот раз певица сделала ставку на белый цвет и выбрала белую блузу с глубоким декольте и рукавами-воланами, укороченные брюки-клеш, босоножки с тонкими ремешками Off-White, созданные в коллаборации с Jimmy Choo, белую сумку и очки в оправе «кошачий глаз».

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Просто и эффектно!
Бейонсе примерила стильный наряд
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 Теги: Бейонсе, белый костюм, стиль

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Сегодня, 17:44 » Автор: Алена Шимко
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