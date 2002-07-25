Названа причина разлада в семье Ани Лорак

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“Спасибо всем тем, кто был на моих концертах в Киеве".

Многие полагают, что жизнь украинской певицы и народной артистки Украины Ани Лорак абсолютно идеальна - любимая маленькая дочурка, любящий и заботливый супруг, толпы обожающих ее поклонников и успешная карьера. Но как оказалось, не всё так просто и безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Украинскую певицу очень