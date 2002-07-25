Раздел: Культура
Названа причина разлада в семье Ани Лорак
Разразился жуткий скандал.
В Сети обсуждают личную жизнь Ани Лорак, чей муж был снят в одном из киевских клубов вместе с неизвестной красоткой. Блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию, причем сделала это традиционно жестко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dni.ru.
Все началось с того, что мужа Ани Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался внутренней стороны бедра.
Разразился жуткий скандал. Вскоре пронырливые журналисты выяснили, что девушкой, позволившей обращаться с собой настолько фривольно, оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в одной из популярных социальных сетей.
Пройти мимо такой шумихи не смогла известный блогер Лена Миро, которая с удовольствием комментирует события в личной жизни знаменитостей, причем делает это неизменно язвительно, а местами и весьма жестко. Вот теперь досталось и Ани Лорак.
"Обабилась Каролина (настоящее имя Ани Лорак. — Прим.ред.), набрала лишний вес, а нежная душа (хоть и в толстом теле) требовала нежности, романтики и любви. Вот и выбрала себе турка-альфонса, чего уж. Месяца не прошло, как я писала, что это закончится плохо — загуляет Баликбей, ой загуляет. Ну, и что же? Оказалась права! (здесь и далее орфография и публикация автора сохранены. — Прим.ред.)" — торжествующе заявила Миро.
Далее Лена пересказала историю с видео и задала вопрос своим читательницам.
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Впрочем, далее блогер смягчилась и призналась, что ей жалко певицу, "несмотря на закономерность произошедшего".
"Девочка она неплохая, хоть и глупенькая, как, впрочем, и многие толстые несчастные бабы, мечтающие о сказочной личной жизни. Восточная сказка — это гарем наложниц, где муж гуляет направо-налево, а ты — терпи ", — высказала мнение Миро.
В Сети обсуждают личную жизнь Ани Лорак, чей муж был снят в одном из киевских клубов вместе с неизвестной красоткой. Блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию, причем сделала это традиционно жестко.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dni.ru.
Все началось с того, что мужа Ани Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался внутренней стороны бедра.
Разразился жуткий скандал. Вскоре пронырливые журналисты выяснили, что девушкой, позволившей обращаться с собой настолько фривольно, оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в одной из популярных социальных сетей.
Пройти мимо такой шумихи не смогла известный блогер Лена Миро, которая с удовольствием комментирует события в личной жизни знаменитостей, причем делает это неизменно язвительно, а местами и весьма жестко. Вот теперь досталось и Ани Лорак.
"Обабилась Каролина (настоящее имя Ани Лорак. — Прим.ред.), набрала лишний вес, а нежная душа (хоть и в толстом теле) требовала нежности, романтики и любви. Вот и выбрала себе турка-альфонса, чего уж. Месяца не прошло, как я писала, что это закончится плохо — загуляет Баликбей, ой загуляет. Ну, и что же? Оказалась права! (здесь и далее орфография и публикация автора сохранены. — Прим.ред.)" — торжествующе заявила Миро.
Далее Лена пересказала историю с видео и задала вопрос своим читательницам.
Читайте также: В Киеве протестующие подожгли шины: названа причина
Впрочем, далее блогер смягчилась и призналась, что ей жалко певицу, "несмотря на закономерность произошедшего".
"Девочка она неплохая, хоть и глупенькая, как, впрочем, и многие толстые несчастные бабы, мечтающие о сказочной личной жизни. Восточная сказка — это гарем наложниц, где муж гуляет направо-налево, а ты — терпи ", — высказала мнение Миро.
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