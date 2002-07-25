» » Названа причина разлада в семье Ани Лорак
Раздел: Культура  
0

Названа причина разлада в семье Ани Лорак

Названа причина разлада в семье Ани ЛоракРазразился жуткий скандал.

В Сети обсуждают личную жизнь Ани Лорак, чей муж был снят в одном из киевских клубов вместе с неизвестной красоткой. Блогер Лена Миро прокомментировала ситуацию, причем сделала это традиционно жестко.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dni.ru.

Все началось с того, что мужа Ани Лорак засняли в одном из киевских караоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался внутренней стороны бедра.

Разразился жуткий скандал. Вскоре пронырливые журналисты выяснили, что девушкой, позволившей обращаться с собой настолько фривольно, оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в одной из популярных социальных сетей.

Пройти мимо такой шумихи не смогла известный блогер Лена Миро, которая с удовольствием комментирует события в личной жизни знаменитостей, причем делает это неизменно язвительно, а местами и весьма жестко. Вот теперь досталось и Ани Лорак.

"Обабилась Каролина (настоящее имя Ани Лорак. — Прим.ред.), набрала лишний вес, а нежная душа (хоть и в толстом теле) требовала нежности, романтики и любви. Вот и выбрала себе турка-альфонса, чего уж. Месяца не прошло, как я писала, что это закончится плохо — загуляет Баликбей, ой загуляет. Ну, и что же? Оказалась права! (здесь и далее орфография и публикация автора сохранены. — Прим.ред.)" — торжествующе заявила Миро.
Далее Лена пересказала историю с видео и задала вопрос своим читательницам.

Читайте также: В Киеве протестующие подожгли шины: названа причина

Впрочем, далее блогер смягчилась и призналась, что ей жалко певицу, "несмотря на закономерность произошедшего".

"Девочка она неплохая, хоть и глупенькая, как, впрочем, и многие толстые несчастные бабы, мечтающие о сказочной личной жизни. Восточная сказка — это гарем наложниц, где муж гуляет направо-налево, а ты — терпи ", — высказала мнение Миро.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ани Лорак, семья

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:28 » Автор: Едгар Букмирза
     215
     0

Похожие новости по теме

Пользователи Сети жестко раскритиковали фигуру Ани Лорак Пользователи Сети жестко раскритиковали фигуру Ани Лорак

Поклонникам не понравился новый образ певицы.

Ани Лорак пожаловалась на проблемы в личной жизни Ани Лорак пожаловалась на проблемы в личной жизни

Ани Лорак призналась, что едва не потеряла супруга.

Лилия Подкопаева прокомментировала «травлю» Ани Лорак Лилия Подкопаева прокомментировала «травлю» Ани Лорак

Подкопаева уверена, что Лорак стала жертвой политической игры.

Ани Лорак прокомментировала скандал с ее концертами в Киеве Ани Лорак прокомментировала скандал с ее концертами в Киеве

“Спасибо всем тем, кто был на моих концертах в Киеве".

Коллеги Ани Лорак против ее брака Коллеги Ани Лорак против ее брака

Многие полагают, что жизнь украинской певицы и народной артистки Украины Ани Лорак абсолютно идеальна - любимая маленькая дочурка, любящий и заботливый супруг, толпы обожающих ее поклонников и успешная карьера. Но как оказалось, не всё так просто и безоблачно, как может показаться на первый взгляд. Украинскую певицу очень

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх