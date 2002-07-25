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Раздел: Культура  
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Ева Лонгория впервые показала лицо своего сына

Ева Лонгория впервые показала лицо своего сынаЖенщина рассказала не только о буднях материнства.

Голливудская звезда Ева Лонгория снялась для американского издания "HOLA! USA", украсив обложку журнала со своим одномесячный сыном Энрике Сантьяго.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

43-летняя американская актриса приняла участие в нежном фотосете, где трогательно прижимала первенца к телу. Автором новой фотоистории стал Бернандо Дора.

Женщина рассказала не только о буднях материнства, но и о напряженном графике работы и о реакции детей ее мужа от другого брака на рождение братика Энрике.

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В перерывах между съемками Ева успевала кормить малыша грудью и рассказала, как она чувствует себя в роли мамы, а также о планах на будущее,– рассказал главный редактор издания Мигель Сиргадо.

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 Теги: Ева Лонгория, сын

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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