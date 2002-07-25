Раздел: Культура
Ева Лонгория впервые показала лицо своего сына
Женщина рассказала не только о буднях материнства.
Голливудская звезда Ева Лонгория снялась для американского издания "HOLA! USA", украсив обложку журнала со своим одномесячный сыном Энрике Сантьяго.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
43-летняя американская актриса приняла участие в нежном фотосете, где трогательно прижимала первенца к телу. Автором новой фотоистории стал Бернандо Дора.
Женщина рассказала не только о буднях материнства, но и о напряженном графике работы и о реакции детей ее мужа от другого брака на рождение братика Энрике.
Читайте также: Виктория Петрик впервые показала сына
В перерывах между съемками Ева успевала кормить малыша грудью и рассказала, как она чувствует себя в роли мамы, а также о планах на будущее,– рассказал главный редактор издания Мигель Сиргадо.
Голливудская звезда Ева Лонгория снялась для американского издания "HOLA! USA", украсив обложку журнала со своим одномесячный сыном Энрике Сантьяго.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
43-летняя американская актриса приняла участие в нежном фотосете, где трогательно прижимала первенца к телу. Автором новой фотоистории стал Бернандо Дора.
Женщина рассказала не только о буднях материнства, но и о напряженном графике работы и о реакции детей ее мужа от другого брака на рождение братика Энрике.
Читайте также: Виктория Петрик впервые показала сына
В перерывах между съемками Ева успевала кормить малыша грудью и рассказала, как она чувствует себя в роли мамы, а также о планах на будущее,– рассказал главный редактор издания Мигель Сиргадо.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
187
0
Также советуем посмотреть
- Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
- НАБУ обвинили в сливе данных о расследованиях
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей сарказма
- Украинский активист в Крыму решил продолжать голодовку
- Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть
- Кравчук рассказал, как вернуть Донбасс
- Ирландцу удалось снять лох-несское чудовище на камеру
- Хохот до упаду: "убойные" анекдоты для отличного настроения
- О крымской декларации Майка Помпео
- Путин решил «добить» языки
- "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
- Чи збудують тартак перед Олеським замком
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
- Традиция Украины: политик без политической воли
- Бутина от Путина в трех рукопожатиях
- "Илону Маску и не снилось": в Сети стебутся над состоянием киевских маршруток
- Потеря Войновича – это потеря морального ориентира
- Боевики во время учений разрушили жилые дома на Донбассе, - ОБСЕ
- Украина загоняет себя в гетто изоляции
- "Все для народа": пользователи Сети высмеяли ремонт дорог в "ЛНР"
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
Оставьте свой комментарий