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Раздел: Культура  
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Рианна стала звездой британского Vogue

Рианна стала звездой британского VogueМакияж у Рианны как всегда сделан с акцентом на губы.

Барбадосская исполнительница Рианна снялась для сентябрьского выпуска British Vogue и очаровала всех фанатов новыми образами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Новые фото из роскошного фотосета появились на Instagram-страницах певицы и модного глянца. Для фотоистории звезда примерила экстравагантные образы Prada и рукавицы из собственного бренда "Savage x Fenty". Автором съемки стал британский фотограф Ник Кнайт.

Обратим внимание, что яркий макияж у Рианны как всегда сделан с акцентом на губы, однако ее необычные брови особенно бросаются в глаза. Брови-ниточки, которые пользовались большой популярностью в бьюти-индустрии в 2000-х теперь снова вернулись в модный мир.

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В сети также опубликовали видеоролик, в котором Рианна разговаривает с главным редактором British Vogue Эдвардом Еннинфулем, который отмечает, что это его первая сентябрьская обложка в жизни. "Для меня большая честь быть на обложке твоего первого сентябрьского номера British Vogue, Эдвард Еннинфуль. Спасибо, что разглядел меня!", – говорится в одном из сообщений артистки.

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 Теги: Рианна, Vogue

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Вчера, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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