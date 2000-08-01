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Григорий Лепс снова ударил журналистку, - СМИ

Григорий Лепс снова ударил журналистку, - СМИ По словам российских изданий, певец ударил девушку микрофоном.

Российский артист Григорий Лепс, которого называют любимым певцом президента РФ Владимира Путина, во время интервью ударил журналистку и телеведущую Аллу Михееву, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Скандальный инцидент произошел на фестивале "Жара", который на днях состоялся в Баку. По данным издания, Лепс не выдержал провокационных вопросов и ударил ведущую микрофоном.

Отмечается, что журналистка подняла тему личной жизни певца и попыталась выяснить, какую сумму артисту пришлось выложить, дабы его дочь смогла поступить в престижный вуз.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube, однако практически сразу было удалено. Остался лишь скриншот ролика.

Журналисты Super.ru связались с автором видео, однако тот заявил, что ни при каких обстоятельствах не предоставит запись.

Как известно, Григорий Лепс не впервые поднял руку на девушку. По словам российского певца Алексея Лебединского, подобный случай произошел в 2000 году.

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"Вот я лично видел, как в 2000 году Гриша Лепс на усладу окружающих нас сильных мира сего ударил девушку. Вот я это видел. Это был абсолютно низкий, отвратительны, жлобский поступок", - рассказывал ранее Профессор Лебединский.

Григорий Лепс снова ударил журналистку, - СМИ
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 Теги: Лепс, журналистка

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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