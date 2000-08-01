Раздел: Культура
Холи Берри удивила поклонников необычной фотографией
Актриса сфотографировалась в одной майке.
Невзирая на свой возраст Холли Берри по-прежнему удивляет публику неожиданными и весьма откровенными образами. Демонстрирует их актриса практически везде где представляется возможность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Будь то официальное мероприятие или личный микро-блог. В бикини или же совершенно обнаженной, без макияжа, снимки, на унитазе или в дизайнерском наряде... Холли умеет удивить и отчасти именно ее непредсказуемость привлекает фанатов.
На странице актрисы в Инстаграм появился довольно экстравагантный снимок. Холли появилась в одной рваной майке и косметической маской на лице. Как оказалось все это сделано специально, да бы продемонстрировать публике, что правильный уход за собой является очень важным процессом и не стоит об этом забывать.
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Фанаты оценили снимок в более чем 67 тысяч лайков и в придачу забросали ленту комментариев, хоть и не совсем однозначными, но все же в большинстве своем положительными откликами.
Невзирая на свой возраст Холли Берри по-прежнему удивляет публику неожиданными и весьма откровенными образами. Демонстрирует их актриса практически везде где представляется возможность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Будь то официальное мероприятие или личный микро-блог. В бикини или же совершенно обнаженной, без макияжа, снимки, на унитазе или в дизайнерском наряде... Холли умеет удивить и отчасти именно ее непредсказуемость привлекает фанатов.
На странице актрисы в Инстаграм появился довольно экстравагантный снимок. Холли появилась в одной рваной майке и косметической маской на лице. Как оказалось все это сделано специально, да бы продемонстрировать публике, что правильный уход за собой является очень важным процессом и не стоит об этом забывать.
Читайте также: Григорий Лепс снова ударил журналистку, - СМИ
Фанаты оценили снимок в более чем 67 тысяч лайков и в придачу забросали ленту комментариев, хоть и не совсем однозначными, но все же в большинстве своем положительными откликами.
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