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Раздел: Культура  
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Холи Берри удивила поклонников необычной фотографией

Холи Берри удивила поклонников необычной фотографией Актриса сфотографировалась в одной майке.

Невзирая на свой возраст Холли Берри по-прежнему удивляет публику неожиданными и весьма откровенными образами. Демонстрирует их актриса практически везде где представляется возможность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Будь то официальное мероприятие или личный микро-блог. В бикини или же совершенно обнаженной, без макияжа, снимки, на унитазе или в дизайнерском наряде... Холли умеет удивить и отчасти именно ее непредсказуемость привлекает фанатов.

На странице актрисы в Инстаграм появился довольно экстравагантный снимок. Холли появилась в одной рваной майке и косметической маской на лице. Как оказалось все это сделано специально, да бы продемонстрировать публике, что правильный уход за собой является очень важным процессом и не стоит об этом забывать.

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Фанаты оценили снимок в более чем 67 тысяч лайков и в придачу забросали ленту комментариев, хоть и не совсем однозначными, но все же в большинстве своем положительными откликами.

Холи Берри удивила поклонников необычной фотографией
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 Теги: Холи Берри, фото

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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