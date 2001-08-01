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Раздел: Культура  
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Крисси Тейген показала, как роды отразились на ее теле

Крисси Тейген показала, как роды отразились на ее теле Модель продемонстрировала растяжки на животе.

Крисси Тейген недавно во второй раз стала мамой. Ее подписчики знают, что звездная мама не скрывает свои недостатки, а наоборот показывает их другим женщинам, чтобы они не стеснялись своего тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

«Это мое новое тело - растяжки никуда просто так не пойдут», - так Крисси Тейгена прокомментировала Stories в своем Instagram.

Напомним, модель родила сына Майлза два месяца назад и теперь отдыхает вместе с мужем на Бали.

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Уверены, Крисси получила далеко не один десяток благодарных сообщений за искренность от своих подписчиков.

Крисси Тейген показала, как роды отразились на ее теле
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 Теги: Крисси Тейген, растяжки

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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