Раздел: Культура
Крисси Тейген показала, как роды отразились на ее теле
Модель продемонстрировала растяжки на животе.
Крисси Тейген недавно во второй раз стала мамой. Ее подписчики знают, что звездная мама не скрывает свои недостатки, а наоборот показывает их другим женщинам, чтобы они не стеснялись своего тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
«Это мое новое тело - растяжки никуда просто так не пойдут», - так Крисси Тейгена прокомментировала Stories в своем Instagram.
Напомним, модель родила сына Майлза два месяца назад и теперь отдыхает вместе с мужем на Бали.
Читайте также: Холи Берри удивила поклонников необычной фотографией
Уверены, Крисси получила далеко не один десяток благодарных сообщений за искренность от своих подписчиков.
Крисси Тейген недавно во второй раз стала мамой. Ее подписчики знают, что звездная мама не скрывает свои недостатки, а наоборот показывает их другим женщинам, чтобы они не стеснялись своего тела, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
«Это мое новое тело - растяжки никуда просто так не пойдут», - так Крисси Тейгена прокомментировала Stories в своем Instagram.
Напомним, модель родила сына Майлза два месяца назад и теперь отдыхает вместе с мужем на Бали.
Читайте также: Холи Берри удивила поклонников необычной фотографией
Уверены, Крисси получила далеко не один десяток благодарных сообщений за искренность от своих подписчиков.
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