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Раздел: Культура  
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Дэвид Бекхэм станет телеведущим

Дэвид Бекхэм станет телеведущим Футболист собирается вести кулинарное шоу.

Во вторник, 31 июля, стало известно, что английский футболист и модель Дэвид Бекхэм еще и великий кулинар. Так, звезда планирует начать карьеру в области шоу-бизнеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Если верить информации инсайдеров, футболист на данный момент ведет переговоры с американским телевидением на предмет запуска его именного кулинарного шоу.

Стоит отметить, что впервые о кулинарных способностях Дэвида поклонники узнали с его Instagram-аккаунта, куда он то и дело выкладывает видео того, как печет блины или готовит мясное рагу.

Кроме того, в приготовлении ризотто он даже успел посоревноваться с кулинарным богом Гордоном Рамзи. К слову, лучший шеф-повар в мире близкий друг Бекхэма.

Уточним, что сейчас Дэвид планирует выпустить серии 15-минутных программ на канале Food Network, передает газета Daily Mail.

"Я люблю готовить. Это меня расслабляет. Детям это тоже нравится. Особенно, когда я делаю миланское ризотто с шафраном", — признался как-то Дэвид в интервью.

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Ждем кулинарное шоу с нетерпением!
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 Теги: Дэвид Бекхэм, шоу

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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