Раздел: Культура
Дэвид Бекхэм станет телеведущим
Футболист собирается вести кулинарное шоу.
Во вторник, 31 июля, стало известно, что английский футболист и модель Дэвид Бекхэм еще и великий кулинар. Так, звезда планирует начать карьеру в области шоу-бизнеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Если верить информации инсайдеров, футболист на данный момент ведет переговоры с американским телевидением на предмет запуска его именного кулинарного шоу.
Стоит отметить, что впервые о кулинарных способностях Дэвида поклонники узнали с его Instagram-аккаунта, куда он то и дело выкладывает видео того, как печет блины или готовит мясное рагу.
Кроме того, в приготовлении ризотто он даже успел посоревноваться с кулинарным богом Гордоном Рамзи. К слову, лучший шеф-повар в мире близкий друг Бекхэма.
Уточним, что сейчас Дэвид планирует выпустить серии 15-минутных программ на канале Food Network, передает газета Daily Mail.
"Я люблю готовить. Это меня расслабляет. Детям это тоже нравится. Особенно, когда я делаю миланское ризотто с шафраном", — признался как-то Дэвид в интервью.
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Ждем кулинарное шоу с нетерпением!
Во вторник, 31 июля, стало известно, что английский футболист и модель Дэвид Бекхэм еще и великий кулинар. Так, звезда планирует начать карьеру в области шоу-бизнеса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Если верить информации инсайдеров, футболист на данный момент ведет переговоры с американским телевидением на предмет запуска его именного кулинарного шоу.
Стоит отметить, что впервые о кулинарных способностях Дэвида поклонники узнали с его Instagram-аккаунта, куда он то и дело выкладывает видео того, как печет блины или готовит мясное рагу.
Кроме того, в приготовлении ризотто он даже успел посоревноваться с кулинарным богом Гордоном Рамзи. К слову, лучший шеф-повар в мире близкий друг Бекхэма.
Уточним, что сейчас Дэвид планирует выпустить серии 15-минутных программ на канале Food Network, передает газета Daily Mail.
"Я люблю готовить. Это меня расслабляет. Детям это тоже нравится. Особенно, когда я делаю миланское ризотто с шафраном", — признался как-то Дэвид в интервью.
Читайте также: Крисси Тейген показала, как роды отразились на ее теле
Ждем кулинарное шоу с нетерпением!
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