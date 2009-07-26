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Раздел: Культура  
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Рианна предстала в необычном образе

Рианна предстала в необычном образеРианна украсила обложку британского Vogue необычными снимками.

Недавно стало известно, что героиней обложки сентябрьского номера американского Vogue станет 36-летняя Бейонсе. Певица согласилась на это только с условием, что она будет курировать весь процесс создания обложки, а снимать ее будет темнокожий фотограф (он станет первым темнокожим автором обложки издания за все 126 лет его существования). А сегодня выяснилось, что 30-летняя Рианна украсила обложку уже британской версии этого издания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.

На фото певица позирует в розовом платье от Prada и перчатках собственной марки Savage X Fenty, голову знаменитости украсила гигантская цветочная корона.

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За макияж звезды отвечала визажист Исамайя Френч, которая создала певице необычный мейк с бровями-ниточками в стиле Эдит Пиаф и темно-бордовыми губами.
Рианна предстала в необычном образе
Рианна предстала в необычном образе
Рианна предстала в необычном образе
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 Теги: Рианна, Vogue

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Сегодня, 09:30 » Автор: Алена Шимко
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