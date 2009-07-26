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Раздел: Культура  
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Loboda отправилась в Россию на поиски танцоров

Loboda отправилась в Россию на поиски танцоровСкандальная украинская певица Светлана Лобода снова отправилась в Россию.

На этот раз звезда будет проводить там кастинг. Отбор новых танцоров для работы со Светой будет проводиться в Москве 3 августа. Об этом артистка рассказала на своей официальной страничке в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лайм.

Лобода достаточно часто получает порцию агрессивной критики от своих соотечественников. Многие недовольные ее частыми поездками в РФ.

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Например, недавно она выступила на фестивале VK Fest-2018 в Санкт-Петербурге.
Loboda отправилась в Россию на поиски танцоров
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 Теги: Loboda, Россия, кастинг, танцы

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Сегодня, 11:24 » Автор: Алена Шимко
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