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Слава из "НеАнгелов" в купальнике сфотографировалась в объятиях мужа
Украинская певица Слава Каминская, участница группы "НеАнгелы" показала совместное фото с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.
Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская в купальнике сфотографировалась в объятиях полуобнаженного мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Снимком Слава поделилась в Instagram. "Kачок и жиропас. Мы такие разные, но все-таки мы вместе", – написала она.
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В семье Каминских двое детей. Слава родила дочь Лауру 6 декабря 2015 года. Сын Леонард родился 13 декабря 2014 года.
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