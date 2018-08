59-летняя Мадонна позировала в провокационном мини и чулках

Мадонна, которой 16 августа исполнится 60 лет, стала лицом итальянского Vogue. Журнал еще не вышел, но фото уже появились на официальном сайте глянца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент На страницах Vogue Italia мадонна появилась в total black look. Для съемок под названием Just one Day out of Life постановщики Мерт Алас и Маркус Пиггот выбрали откровенный кружевной наряд с пышными рукавами. Дополнили образ черные чулки и широкополая шляпа.Также певица в интервью журналу рассказала о своей жизни в Португалии. Мадонна переехала ради сына, играющего в футбол.Номер Vogue Italia с Мадонной на обложке выйдет третьего августа.