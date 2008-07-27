Раздел: Культура
59-летняя Мадонна позировала в провокационном мини и чулках
Певица в свои 59 лет появилась на обложке популярного глянца в кружевном мини и черных чулках.
Мадонна, которой 16 августа исполнится 60 лет, стала лицом итальянского Vogue. Журнал еще не вышел, но фото уже появились на официальном сайте глянца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На страницах Vogue Italia мадонна появилась в total black look. Для съемок под названием Just one Day out of Life постановщики Мерт Алас и Маркус Пиггот выбрали откровенный кружевной наряд с пышными рукавами. Дополнили образ черные чулки и широкополая шляпа.
Также певица в интервью журналу рассказала о своей жизни в Португалии. Мадонна переехала ради сына, играющего в футбол.
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Номер Vogue Italia с Мадонной на обложке выйдет третьего августа.
Мадонна, которой 16 августа исполнится 60 лет, стала лицом итальянского Vogue. Журнал еще не вышел, но фото уже появились на официальном сайте глянца, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На страницах Vogue Italia мадонна появилась в total black look. Для съемок под названием Just one Day out of Life постановщики Мерт Алас и Маркус Пиггот выбрали откровенный кружевной наряд с пышными рукавами. Дополнили образ черные чулки и широкополая шляпа.
Также певица в интервью журналу рассказала о своей жизни в Португалии. Мадонна переехала ради сына, играющего в футбол.
Читайте также: Алла Пугачева показала стройные ноги в ажурных чулках
Номер Vogue Italia с Мадонной на обложке выйдет третьего августа.
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