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Мила Кунис разоткровенничалась о знакомстве с мужем

Мила Кунис разоткровенничалась о знакомстве с мужемГолливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис, которая рассказала о реакции мамы на ее отношения с Кутчером, вспомнила, как начинался их роман с Эштоном Кутчером.

Ни для кого не секрет, что актеры работали в совместном проекте "Шоу 70-х". Тогда Миле было 14, а Эштону – 20 лет, говорится в "Завтраке с 1+1", передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

По сценарию, молодые люди играли влюбленных и, конечно, целовались. Но, по словам Милы, тогда их отношения были исключительно платоническими. "Да, в шоу мы целовались, но между нами не было никаких чувств. В эту историю никто не верит, но это правда. Между нами ничего не было", - заверила Мила.

Однако теперь, когда Кунис и Кутчер счастливы в браке и воспитывают сына и дочь, Мила жалеет, что чувства не вспыхнули два десятка лет назад. А вот история их настоящей любви началась гораздо позже: на одной из церемоний Мила увидела красивого парня, который стоял спиной к ней. Тогда актриса подумала: "Какой горячий мужчина". Ну а когда Эштон оглянулся, Мила не могла отвести взгляд и подумала, что знает Кутчера немало лет и только теперь разглядела в нем страстного парня.

Еще одной абсолютной откровенностью Кунис стали воспоминания о начале романа с Кутчером. Следовательно, их взрослые отношения начались с постели. "Удивительным было то, что я засмотрелась на парня, которого знала всю жизнь. В итоге мы просто переспали с Эштоном. В общем, все получилось, как в фильме "Секс по дружбе", где я снялась. А Эштон снялся в похожей картине - "Больше чем секс". Мы повторили в жизни истории из наших фильмов", - призналась актриса. Традиционной романтики - цветов, конфет и кинотеатров - у звезд не было.

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Правда, на начальной стадии Мила не хотела продолжения, но Эштон настоял и пригласил ее переехать к нему.
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 Теги: Мила Кунис, муж, Эштон Катчер, знакомство

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Сегодня, 17:42 » Автор: Алена Шимко
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