Раздел: Культура
Дэвид Хассельхофф женился на молодой модели
Супруги не опубликовали фото с церемонии.
Актер Дэвид Хассельхофф третий раз женился. Его избранницей стала 38-летняя модель Хейли Робертс.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В 1990-х годах голливудский актер Дэвид Хассельхофф имел толпы поклонниц, ведь он был одним из "Спасателей Малибу". В 66 лет знаменитый актёр решил в третий раз пойти под венец. Его женой стала модель Хейли Робертс, которая на 28 лет моложе актера, сообщает EOnline.
Звезды обменялись клятвами в итальянском регионе Апулия. Церемония прошла на живописном побережье в кругу самых близких родственников и друзей. На свадьбе Дэвида Хассельхоффа присутствовали и его дочери от второго брака – 28-летняя Тейлор и 25-летняя Хейли. По информации СМИ, новоиспеченная жена актера поддерживает прекрасные отношения с его детьми.
Читайте также: Нардеп Гаврилюк женился на 22-летней студентке
Я сказал своим дочерям, что собираюсь жениться, и они были очень рады. Для детей трудно воспринимать такое, никто не хочет, чтобы их родители расставались. Но мои дочери очень счастливы за меня и любят Хейли,– признался в одном из интервью Дэвид Гассельгофф.
Пока что супруги не опубликовали фото с церемонии. Однако в СМИ предполагают, что это произойдет в ближайшее время.
Актер Дэвид Хассельхофф третий раз женился. Его избранницей стала 38-летняя модель Хейли Робертс.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В 1990-х годах голливудский актер Дэвид Хассельхофф имел толпы поклонниц, ведь он был одним из "Спасателей Малибу". В 66 лет знаменитый актёр решил в третий раз пойти под венец. Его женой стала модель Хейли Робертс, которая на 28 лет моложе актера, сообщает EOnline.
Звезды обменялись клятвами в итальянском регионе Апулия. Церемония прошла на живописном побережье в кругу самых близких родственников и друзей. На свадьбе Дэвида Хассельхоффа присутствовали и его дочери от второго брака – 28-летняя Тейлор и 25-летняя Хейли. По информации СМИ, новоиспеченная жена актера поддерживает прекрасные отношения с его детьми.
Читайте также: Нардеп Гаврилюк женился на 22-летней студентке
Я сказал своим дочерям, что собираюсь жениться, и они были очень рады. Для детей трудно воспринимать такое, никто не хочет, чтобы их родители расставались. Но мои дочери очень счастливы за меня и любят Хейли,– признался в одном из интервью Дэвид Гассельгофф.
Пока что супруги не опубликовали фото с церемонии. Однако в СМИ предполагают, что это произойдет в ближайшее время.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
182
0
Также советуем посмотреть
- Юмор по-одесски: свежая порция смешных анекдотов
- В Украине отключили аналоговое ТВ
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Плохие дела России: все только начинается
- Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
- Де помилилася РПЦ
- Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
- Боевики понесли на Донбассе значительные потери
- Покупай слухи, продавай факты
- "Скрепоносцы, они такие": в Сети подняли на смех российских туристов
- О «зраде» на валютном рынке
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
- Россиянам объявлен пенсионный дефолт
- "А гном идет купаться": пользователи Сети высмеяли новое фото Медведева
- Чи відбудеться «розмін» Донбасу на Крим
- За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение
- Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов
- "Неси пенсию, крошка": в Сети стебутся над украинской поп-звездой
- Супрун поставила "диагноз" российскому МИД
Оставьте свой комментарий