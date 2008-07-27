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Дэвид Хассельхофф женился на молодой модели

Дэвид Хассельхофф женился на молодой моделиСупруги не опубликовали фото с церемонии.

Актер Дэвид Хассельхофф третий раз женился. Его избранницей стала 38-летняя модель Хейли Робертс.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В 1990-х годах голливудский актер Дэвид Хассельхофф имел толпы поклонниц, ведь он был одним из "Спасателей Малибу". В 66 лет знаменитый актёр решил в третий раз пойти под венец. Его женой стала модель Хейли Робертс, которая на 28 лет моложе актера, сообщает EOnline.

Звезды обменялись клятвами в итальянском регионе Апулия. Церемония прошла на живописном побережье в кругу самых близких родственников и друзей. На свадьбе Дэвида Хассельхоффа присутствовали и его дочери от второго брака – 28-летняя Тейлор и 25-летняя Хейли. По информации СМИ, новоиспеченная жена актера поддерживает прекрасные отношения с его детьми.

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Я сказал своим дочерям, что собираюсь жениться, и они были очень рады. Для детей трудно воспринимать такое, никто не хочет, чтобы их родители расставались. Но мои дочери очень счастливы за меня и любят Хейли,– признался в одном из интервью Дэвид Гассельгофф.

Пока что супруги не опубликовали фото с церемонии. Однако в СМИ предполагают, что это произойдет в ближайшее время.

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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