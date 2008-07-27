» » Дженнифер Лопес сделала неожиданное признание
Раздел: Культура  
0

Дженнифер Лопес сделала неожиданное признание

Дженнифер Лопес сделала неожиданное признание Певица счастлива с Алексом Родригесом.

Певица Дженнифер Лопес очаровывает поклонников не только яркими клипами, но и отношениями с 43-летним бейсболистом Алексом Родригесом. Артистка откровенно прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса оказались в эпицентре всех мировых СМИ. Общественность с восторгом наблюдает за влюбленной парой, которая демонстрирует идиллию во время каждого выхода. Алекс и Дженнифер не только совместно проводят отдых, но и посещают спортзал. Кроме этого, знаменитости уже приобрели первую совместную недвижимость – роскошные апартаменты в Нью-Йорке.

На фоне такого быстрого развития отношений в СМИ предположили, что пара готовится к созданию семьи. Эти слухи прокомментировала сама Дженнифер Лопес во время радиоэфира Cubby and Carolina in the Morning, передает People.

Я не помолвлена – нет, нет,– призналась Дженнифер Лопес.

Читайте также: Дженнифер Лоуренс сделала неожиданное признание

В то же время певица рассказала, что счастлива с Алексом Родригесом. Артистка не только рада, что бейсболист стал частью ее семьи и заботливым отцом для ее двойняшек, но и считает, что он сделал это очень вовремя.

"Я думаю, что если бы мы встретились в 20 лет, может и не были бі вместе, потому что оба слишком сумасшедшие. Но теперь, в этот период нашей жизни, в котором у нас обоих есть дети, мы достигли определенной цели в карьере, мы действительно дополняем друг друга", – добавила Дженнифер Лопес.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дженнифер Лопес, отношения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
     561
     0

Похожие новости по теме

Дженнифер Лопес показала подтянутую фигуру в облегающем костюме Дженнифер Лопес показала подтянутую фигуру в облегающем костюме

Американская певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный бейсболист Алекс Родригес все время вместе.

Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес "взорвала" Сеть фото с бойфрендом

Судя по всему, Дженнифер Лопес нашла своего идеального мужчину.

Дженнифер Лопес готовится к очередному замужеству Дженнифер Лопес готовится к очередному замужеству

Певица уверенна в своем избраннике.

Дженнифер Лопес отправилась на свидание в прозрачном платье Дженнифер Лопес отправилась на свидание в прозрачном платье

Певица впечатлила смелым нарядом на свидании с Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес показала интимное фото с бойфрендом Дженнифер Лопес показала интимное фото с бойфрендом

Певица заинтриговала поклонников нежным кадром с Алексом Родригесом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх