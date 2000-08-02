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Раздел: Культура  
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Джордан Данн надела украинскую вышиванку

Джордан Данн надела украинскую вышиванкуПлатье Джордан Данн было черного цвета с яркой желто-розовой вышивкой.

Украинские дизайнеры получают все большее признание в мире. Так, стильную вышиванку от отечественного бренда примерила популярная модель и один из "ангелов" Victoria's Secret Джордан Данн.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Британская манекенщица Джордан Данн активно ведет свой блог в соцсети. Звезда делится кадрами из своей повседневной жизни и яркими фото со стильных съемок. Но один снимок привлек особое внимание украинских поклонников, ведь "ангел" Victoria's Secret примеряла вышиванку.

Оригинальное мини-платье модель дополнила трендовыми очками с круглой оправой. Стильные аксессуары и прическа завершили look британской модницы.

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Стоит отметить, что стильную вышиванку Джордан Данн выбрала из коллекции украинского дизайнера Vita Kin. Модельер уже имеет поклонников среди знаменитостей. В частности, в ее одежде красовались актриса Деми Мур, королева Нидерландов Максима, модель Дита фон Тиз и креативный консультант японского журнала Vogue Анна Делло Руссо.
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 Теги: Джордан Данн, вышиванка

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Вчера, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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