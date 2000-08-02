» » Канье Уэст впал в депрессию из-за смертельной болезни отца
Раздел: Культура  
0

Канье Уэст впал в депрессию из-за смертельной болезни отца

Канье Уэст впал в депрессию из-за смертельной болезни отца Новость о болезни шокировала супруга Ким Кардашьян.

Десять лет назад из-за проблем с сердцем скончалась мать Канье Уэста - Донда Уэст. Рэпер очень тяжело переживал утрату матери и даже впал в длительную депрессию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

В интервью журналистам Канье утверждал, что смерть настолько близкого человека пережить практически невозможно:

"Потерять мать — это все равно что потерять руку и ногу и пытаться пережить это".

Казалось бы, только Канье немного оправился от потери мамы, как у его отца обнаружили рак. По словам инсайдеров, рэпер очень переживает и не находит себе места из-за волнения за Рэя Уэста, который сейчас проходит лечение в Лос-Анджелесе.

Читайте также: Деми Ловато отказалась рассказывать, как она получила передозировку

Как известно, впервые о проблемах со здоровьем отца Канье заговорили год назад, однако, никто не думал, что болезнь будет настолько стремительно прогрессировать.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Канье Уэст, отец, рак

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     267
     0

Похожие новости по теме

Канье Уэст рассказал, что страдает от психического расстройства Канье Уэст рассказал, что страдает от психического расстройства

Рэпер считает это своей суперсилой и "третьей личностью".

В Сети обсуждают В Сети обсуждают "счастливого" Канье Уэста на семейном фото

8 июня известный американский рэпер Канье Уэст отметил свое 40-летие в кругу семьи.

В семье Канье Уэста случилось горе В семье Канье Уэста случилось горе

Рэпер и муж Ким Кардашян Канье Уэст переживает непростой период жизни.

Канье Уэста выписали из больницы Канье Уэста выписали из больницы

Похоже, состояние Канье Уэста, наконец, стабилизировалось.

У Ким Кардашьян и Канье Уэст разладились отношения У Ким Кардашьян и Канье Уэст разладились отношения

У супругов разные взгляды на воспитание детей.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх