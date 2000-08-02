Раздел: Культура
Канье Уэст впал в депрессию из-за смертельной болезни отца
Новость о болезни шокировала супруга Ким Кардашьян.
Десять лет назад из-за проблем с сердцем скончалась мать Канье Уэста - Донда Уэст. Рэпер очень тяжело переживал утрату матери и даже впал в длительную депрессию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
В интервью журналистам Канье утверждал, что смерть настолько близкого человека пережить практически невозможно:
"Потерять мать — это все равно что потерять руку и ногу и пытаться пережить это".
Казалось бы, только Канье немного оправился от потери мамы, как у его отца обнаружили рак. По словам инсайдеров, рэпер очень переживает и не находит себе места из-за волнения за Рэя Уэста, который сейчас проходит лечение в Лос-Анджелесе.
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Как известно, впервые о проблемах со здоровьем отца Канье заговорили год назад, однако, никто не думал, что болезнь будет настолько стремительно прогрессировать.
Десять лет назад из-за проблем с сердцем скончалась мать Канье Уэста - Донда Уэст. Рэпер очень тяжело переживал утрату матери и даже впал в длительную депрессию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
В интервью журналистам Канье утверждал, что смерть настолько близкого человека пережить практически невозможно:
"Потерять мать — это все равно что потерять руку и ногу и пытаться пережить это".
Казалось бы, только Канье немного оправился от потери мамы, как у его отца обнаружили рак. По словам инсайдеров, рэпер очень переживает и не находит себе места из-за волнения за Рэя Уэста, который сейчас проходит лечение в Лос-Анджелесе.
Читайте также: Деми Ловато отказалась рассказывать, как она получила передозировку
Как известно, впервые о проблемах со здоровьем отца Канье заговорили год назад, однако, никто не думал, что болезнь будет настолько стремительно прогрессировать.
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