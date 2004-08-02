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Раздел: Культура  
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TAYANNA похвасталась стройной фигурой в купальнике

TAYANNA похвасталась стройной фигурой в купальнике Певица опубликовала фото в социальной сети.

Украинская певица Tayanna запустила целую пиар-кампанию для ее будущей композиции "Фантастическая женщина", опубликовав серию сексуальных фото в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Уже вскоре меломаны услышат новый хит на украинском языке от Tayanna, релиз которого запланирован на 3 августа в iTunes. Представители певицы называют эту песню "будущим хитом осени" и что это будет "мантра любви и счастья" для ее поклонников.

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Кроме двух соблазнительных видеороликов, на которых Tayanna нежится на морском побережье, звезда опубликовала несколько горячих фото.

TAYANNA похвасталась стройной фигурой в купальнике
TAYANNA похвасталась стройной фигурой в купальнике
TAYANNA похвасталась стройной фигурой в купальнике
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 Теги: TAYANNA, фото

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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