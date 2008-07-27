Раздел: Культура
Стилист Бейонсе поделилась секретами выбора одежды
Чтобы выглядеть хорошо, достаточно следовать нескольким советам.
Зерина Акерс — звездный стилист, которая занимается образами многих знаменитостей, в том числе и певицы Бейонсе, рассказала о том, что наряд нужно выбирать сердцем, фокусируясь на ощущениях. Также она раскрыла еще несколько секретов успешного образа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Яркие оттенки оживят гардероб
«Я всегда стараюсь смешивать цвета и принты в одежде, которую выбираю. Мне нравятся броские и яркие оттенки – они всегда хорошо оживляют любой гардероб. Самый простой способ подарить своему гардеробу вторую жизнь – смешать модные оттенки сезона с нейтральными. Инвестируй в красочные аксессуары, такие как забавные серьги или яркие лодочки – они хорошо освежают зимние луки».
Найти «того самого» портного
«Важно следить за тем, какую одежду ты носишь. Вместо того, чтобы тратить кучу денег на определенные предметы гардероба, инвестируй в хорошего портного, который может легко преобразить твои наряды».
Найти фаворита среди одежды
Читайте также: Дженнифер Лопес появилась на публике в странном наряде
«Независимо от того, подбираю я образ себе или клиенту, я всегда сделаю выбор в сторону одежды, которая нравится мне и, соответственно, клиенту, даже если придется пренебречь трендами. Если во время примерки в магазине, ты осознаешь, что эта вещь тебе не нравится, никогда не покупай ее. На протяжении дня ты должна чувствовать себя комфортно, и плевать на тренды».
Зерина Акерс — звездный стилист, которая занимается образами многих знаменитостей, в том числе и певицы Бейонсе, рассказала о том, что наряд нужно выбирать сердцем, фокусируясь на ощущениях. Также она раскрыла еще несколько секретов успешного образа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Яркие оттенки оживят гардероб
«Я всегда стараюсь смешивать цвета и принты в одежде, которую выбираю. Мне нравятся броские и яркие оттенки – они всегда хорошо оживляют любой гардероб. Самый простой способ подарить своему гардеробу вторую жизнь – смешать модные оттенки сезона с нейтральными. Инвестируй в красочные аксессуары, такие как забавные серьги или яркие лодочки – они хорошо освежают зимние луки».
Найти «того самого» портного
«Важно следить за тем, какую одежду ты носишь. Вместо того, чтобы тратить кучу денег на определенные предметы гардероба, инвестируй в хорошего портного, который может легко преобразить твои наряды».
Найти фаворита среди одежды
Читайте также: Дженнифер Лопес появилась на публике в странном наряде
«Независимо от того, подбираю я образ себе или клиенту, я всегда сделаю выбор в сторону одежды, которая нравится мне и, соответственно, клиенту, даже если придется пренебречь трендами. Если во время примерки в магазине, ты осознаешь, что эта вещь тебе не нравится, никогда не покупай ее. На протяжении дня ты должна чувствовать себя комфортно, и плевать на тренды».
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