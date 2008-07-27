Раздел: Культура
Дженнифер Энистон рассказала о неудачах в личной жизни
Энистон заявила, что устала от абсурдных слухов в таблоидах
Американская актриса Дженнифер Энистон впервые за долгое время снялась в новой фотосессии и дала откровенное интервью, в котором затронула личные темы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
49-летняя голливудская звезда стала главной героиней сентябрьского номера американского глянца InStyle, в беседе с которым рассказала о неудачах в личной жизни и своем отношении к таблоидам, которые регулярно публикуют о ней ложную информацию.
«В большинстве случаев я просто смеюсь над этими нелепыми заголовками, потому что они становятся все более абсурдными. Я стараюсь сосредотачивать все свое внимание на работе, друзьях, животных и на том, как я могу сделать этот мир лучше», - говорит актриса.
Энистон добавила, что, вопреки распространенному мнению о том, что она страдает от депрессии из-за неудач в личной жизни, ее сердце не разбито:
«Это безумие. «Джен не может удержать мужчину», «Джен не хочет иметь детей, потому что она эгоистична и предана только своей карьере» или, например, «Джен убита горем и все время грустит». При всем моем уважении, но, ребята, мое сердце не разбито. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми. Никто не знает меня и моего партнера лично. Никто не знает, что я пережила эмоционально и как это отразилось на моем здоровье. Существует определенное давление на женщин, которые не стали мамами – их считают бракованными. Но, вполне возможно, что смысл моей жизни на этой планете далеко не размножение, а что-то другое», - призналась Энистон.
Актриса, которая отметит 50-летие в феврале следующего года, также рассказала, как остается в форме и призналась, что ее не пугает возраст.
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«В прошлом году я открыла для себя бокс и влюбилась. Мне нравится эмоциональный аспект бокса – ты все время в движении, твой мозг должен работать, и ты не просто сидишь на велосипеде и крутишь педали. Бокс помогает освободиться от агрессии, освободиться от всего этого дерьма, которое попадает в твои уши и глаза каждый день. К тому же, можно немного пофантазировать на тему того, кого ты бьешь прямо в лицо!», - сообщила Энистон.
Американская актриса Дженнифер Энистон впервые за долгое время снялась в новой фотосессии и дала откровенное интервью, в котором затронула личные темы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
49-летняя голливудская звезда стала главной героиней сентябрьского номера американского глянца InStyle, в беседе с которым рассказала о неудачах в личной жизни и своем отношении к таблоидам, которые регулярно публикуют о ней ложную информацию.
«В большинстве случаев я просто смеюсь над этими нелепыми заголовками, потому что они становятся все более абсурдными. Я стараюсь сосредотачивать все свое внимание на работе, друзьях, животных и на том, как я могу сделать этот мир лучше», - говорит актриса.
Энистон добавила, что, вопреки распространенному мнению о том, что она страдает от депрессии из-за неудач в личной жизни, ее сердце не разбито:
«Это безумие. «Джен не может удержать мужчину», «Джен не хочет иметь детей, потому что она эгоистична и предана только своей карьере» или, например, «Джен убита горем и все время грустит». При всем моем уважении, но, ребята, мое сердце не разбито. Никто не знает, что происходит за закрытыми дверьми. Никто не знает меня и моего партнера лично. Никто не знает, что я пережила эмоционально и как это отразилось на моем здоровье. Существует определенное давление на женщин, которые не стали мамами – их считают бракованными. Но, вполне возможно, что смысл моей жизни на этой планете далеко не размножение, а что-то другое», - призналась Энистон.
Актриса, которая отметит 50-летие в феврале следующего года, также рассказала, как остается в форме и призналась, что ее не пугает возраст.
Читайте также: Дженнифер Лопес рассказала всю правду о личной жизни
«В прошлом году я открыла для себя бокс и влюбилась. Мне нравится эмоциональный аспект бокса – ты все время в движении, твой мозг должен работать, и ты не просто сидишь на велосипеде и крутишь педали. Бокс помогает освободиться от агрессии, освободиться от всего этого дерьма, которое попадает в твои уши и глаза каждый день. К тому же, можно немного пофантазировать на тему того, кого ты бьешь прямо в лицо!», - сообщила Энистон.
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