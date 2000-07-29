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Раздел: Культура  
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Макс Барских поделился неприятной историей о поклоннице-хамке

Макс Барских поделился неприятной историей о поклоннице-хамкеЧасть работы любого артиста – общение с поклонниками.

Но иногда даже это способно обернуться скандалом или неприятной историей. Об одном из таких случаев популярный артист Макс Барских рассказал после выступления на концерте “З Днем народження, Україно!” (в эфире канала “Украина” – 24 августа), передает Хроника.инфо со ссылкой на Лимонад.

“Случается, на самом деле, разное. Однажды одна девушка вела себя, откровенно говоря, по-хамски. Более того, начала провоцировать, а затем даже говорила, что мой директор якобы избил ее, и даже подавала в суд за это”, – рассказал Макс.

Тем не менее, все закончилось хорошо и, по словам Макса, такие ситуации хоть и неприятны, но не должны выбивать из колеи:

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“Люди бывают разные. Но у меня не времени на какие-то конфликты, особенно сейчас – впереди презентация нового шоу “Семь” и активные гастроли”

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 Теги: Макс Барских, поклонники

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Сегодня, 14:04 » Автор: Алена Шимко
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