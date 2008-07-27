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Раздел: Культура  
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Слава из "НеАнгелов" похвасталась новым бикини

Слава из "НеАнгелов" похвасталась новым бикини
Певица опубликовала интересные кадры из отпуска.

Слава Каминская поделилась в Instagram снимками с отдыха, который она провела со своим мужем Эдгаром Каминским в Беларуси, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Сначала артистка продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру в бикини.

Затем опубликовала фото, на котором она позирует в купальнике на дереве.

"Мои рыбки, вот и подошел мой отпуск к своему завершению. Но и нескольких дней спа и жра вполне достаточно. Набралась сил и готова к приключениям. Просто хочется всем пожелать побольше отдыха и обнимашек. Это реально исцеляет, окрыляет и оплодотворяет", - написала под снимком певица.

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"Мороженое с активированным углем. Вкусно, полезно и весело. В нашем случае было очень ржачно. И отмывается с трудом, и салфеток влажных нет, и домой еще идти и идти. Дурачится вместе очень важно для здоровых взаимоотношений", - отметила Слава.
Слава из "НеАнгелов" похвасталась новым бикини
Слава из "НеАнгелов" похвасталась новым бикини
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 Теги: Слава Каминская, отдых, муж

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Сегодня, 17:17 » Автор: Алена Шимко
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