Раздел: Культура
Николь Кидман спасла своих дочерей от огромного паука
Женщина поймала в банку тарантула.
Николь Кидман, которая воспитывает двух дочек, 7-летнюю Фэйт Маргарет и 10-летнюю Сандей Роуз от брака с Китом Урбаном, поделилась видео: оно произвело сильное впечатление на фанатов актрисы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Благодаря отснятым 51-летней актрисой кадрам, поклонники имели возможность убедиться в ее редком самообладании и храбрости. Запечатленная Николь сцена начинается с того, что дочки Кидман отдыхают у бассейна, расположенного неподалеку от их семейного дома. Но внезапно обе начинают отчаянно кричать: «Мама, назад! Не подходи туда! Там паук! Это тарантул, да?» Оказалось, что это действительно был жуткого вида тарантул, укусы которого крайне опасны. Но Кидман не побоялась ядовитого насекомого. Более того, она не стала его убивать, актриса ухитрилась поймать паука в стеклянную банку. «Все хорошо, просто у нас в доме был гость. Я его поймала и выпустила — живого и невредимого!» — невозмутимо сообщила Кидман.
Однако дочки Николь пока не такие смелые, как их мама. Они успокоились лишь тогда, когда актриса унесла паука подальше от дома. Сама Кидман, кстати, незадолго до встречи с тарантулом доказала, что она не просто не боится насекомых: она их ест!
Читайте также: У Николь Кидман появилась заветная мечта
Как рассказала Николь, впервые она попробовала их на съемках — по необходимости, но ей так понравилось, что она не ограничилась единственным опытом поглощения насекомых. «Это был фильм Bush Christmas, который снимался в Австралии. В какой-то момент мне сообщили, что по воле сценариста мне предстоит съесть пригоршню личинок местной бабочки. Личинки были молочно-белого цвета, они ползали по земле и шевелились… Но знаете, меня даже не пришлось уговаривать сделать это. Мне хотелось их попробовать, я ждала этого с большим нетерпением! Наверное, я могла вполне бы преуспеть на каком-нибудь шоу типа «Последнего героя». Но увы, я не слишком хорошо умею лазать по деревьям, карабкаться на скалы и делать прочие подобные вещи. Зато, если мне предложат съесть живого таракана, я съем его без отвращения. Впрочем, я бы попробовала, пожалуй, и паука … Для меня это было бы всего лишь приключением, а я люблю приключения!» — рассказала Николь.
Николь Кидман, которая воспитывает двух дочек, 7-летнюю Фэйт Маргарет и 10-летнюю Сандей Роуз от брака с Китом Урбаном, поделилась видео: оно произвело сильное впечатление на фанатов актрисы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Благодаря отснятым 51-летней актрисой кадрам, поклонники имели возможность убедиться в ее редком самообладании и храбрости. Запечатленная Николь сцена начинается с того, что дочки Кидман отдыхают у бассейна, расположенного неподалеку от их семейного дома. Но внезапно обе начинают отчаянно кричать: «Мама, назад! Не подходи туда! Там паук! Это тарантул, да?» Оказалось, что это действительно был жуткого вида тарантул, укусы которого крайне опасны. Но Кидман не побоялась ядовитого насекомого. Более того, она не стала его убивать, актриса ухитрилась поймать паука в стеклянную банку. «Все хорошо, просто у нас в доме был гость. Я его поймала и выпустила — живого и невредимого!» — невозмутимо сообщила Кидман.
Однако дочки Николь пока не такие смелые, как их мама. Они успокоились лишь тогда, когда актриса унесла паука подальше от дома. Сама Кидман, кстати, незадолго до встречи с тарантулом доказала, что она не просто не боится насекомых: она их ест!
Читайте также: У Николь Кидман появилась заветная мечта
Как рассказала Николь, впервые она попробовала их на съемках — по необходимости, но ей так понравилось, что она не ограничилась единственным опытом поглощения насекомых. «Это был фильм Bush Christmas, который снимался в Австралии. В какой-то момент мне сообщили, что по воле сценариста мне предстоит съесть пригоршню личинок местной бабочки. Личинки были молочно-белого цвета, они ползали по земле и шевелились… Но знаете, меня даже не пришлось уговаривать сделать это. Мне хотелось их попробовать, я ждала этого с большим нетерпением! Наверное, я могла вполне бы преуспеть на каком-нибудь шоу типа «Последнего героя». Но увы, я не слишком хорошо умею лазать по деревьям, карабкаться на скалы и делать прочие подобные вещи. Зато, если мне предложат съесть живого таракана, я съем его без отвращения. Впрочем, я бы попробовала, пожалуй, и паука … Для меня это было бы всего лишь приключением, а я люблю приключения!» — рассказала Николь.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
452
0
Также советуем посмотреть
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
- У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
- В Україні реально робляться дороги
- "Держит секатор как профи": пользователи сети высмеяли жену Трампа
- Об иллюзии бессмертия
Оставьте свой комментарий