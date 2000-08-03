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Бумбокс и O. Torvald презентовали эффектное видео на совместную песню

Бумбокс и O. Torvald презентовали эффектное видео на совместную песнюТрек вошел в альбомы Бумбокса "Голый Король" и O. Torvald "Бисайди".

Популярные украинские группы Бумбокс и O. Torvald презентовали клип на песню "Вечер в Рио". Несмотря на романтическое название трека видео получилось в стиле боевика.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Сторонники групп Бумбокс и O. Torvald наслаждаются новой совместной работой музыкантов, ведь в сети появился долгожданный клип на песню "Вечер в Рио". И не менее увлекательной была история создания самого трека.

Лето 2014 года O. Torvald работают над материалом, который позже станет альбомом “Ты Есть”. Во время одной из сессий, Андрей Хлывнюк, который выступает в этом альбоме в разных ипостасях, заходит в студийную комнату и говорит: “Ну, что вы сейчас играли? Я знаю, что делать дальше”. Так появилась поп-рок-хит-песня “Вечер в Рио”,– рассказали представители музыкантов.

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По совету продюсера Алексея Согомонова группы отложили премьеру песни до 2017 года. Позже трек вошел в альбомы Бумбокса "Голый Король" и O. Torvald "Бисайди". Уже через год музыканты создали совместный клип, который экранизировал режиссер Никита Квасников, выбрав сценарий боевика.



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 Теги: Бумбокс, O. Torvald, видео

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Сегодня, 00:06 » Автор: Едгар Букмирза
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