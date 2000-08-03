Раздел: Культура
Бумбокс и O. Torvald презентовали эффектное видео на совместную песню
Трек вошел в альбомы Бумбокса "Голый Король" и O. Torvald "Бисайди".
Популярные украинские группы Бумбокс и O. Torvald презентовали клип на песню "Вечер в Рио". Несмотря на романтическое название трека видео получилось в стиле боевика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сторонники групп Бумбокс и O. Torvald наслаждаются новой совместной работой музыкантов, ведь в сети появился долгожданный клип на песню "Вечер в Рио". И не менее увлекательной была история создания самого трека.
Лето 2014 года O. Torvald работают над материалом, который позже станет альбомом “Ты Есть”. Во время одной из сессий, Андрей Хлывнюк, который выступает в этом альбоме в разных ипостасях, заходит в студийную комнату и говорит: “Ну, что вы сейчас играли? Я знаю, что делать дальше”. Так появилась поп-рок-хит-песня “Вечер в Рио”,– рассказали представители музыкантов.
Читайте также: «Тримай мене»: «Бумбокс» представил долгожданный клип на новую песню. Видео
По совету продюсера Алексея Согомонова группы отложили премьеру песни до 2017 года. Позже трек вошел в альбомы Бумбокса "Голый Король" и O. Torvald "Бисайди". Уже через год музыканты создали совместный клип, который экранизировал режиссер Никита Квасников, выбрав сценарий боевика.
Популярные украинские группы Бумбокс и O. Torvald презентовали клип на песню "Вечер в Рио". Несмотря на романтическое название трека видео получилось в стиле боевика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сторонники групп Бумбокс и O. Torvald наслаждаются новой совместной работой музыкантов, ведь в сети появился долгожданный клип на песню "Вечер в Рио". И не менее увлекательной была история создания самого трека.
Лето 2014 года O. Torvald работают над материалом, который позже станет альбомом “Ты Есть”. Во время одной из сессий, Андрей Хлывнюк, который выступает в этом альбоме в разных ипостасях, заходит в студийную комнату и говорит: “Ну, что вы сейчас играли? Я знаю, что делать дальше”. Так появилась поп-рок-хит-песня “Вечер в Рио”,– рассказали представители музыкантов.
Читайте также: «Тримай мене»: «Бумбокс» представил долгожданный клип на новую песню. Видео
По совету продюсера Алексея Согомонова группы отложили премьеру песни до 2017 года. Позже трек вошел в альбомы Бумбокса "Голый Король" и O. Torvald "Бисайди". Уже через год музыканты создали совместный клип, который экранизировал режиссер Никита Квасников, выбрав сценарий боевика.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
300
0
Также советуем посмотреть
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
Оставьте свой комментарий