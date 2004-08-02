Дочь Ольги Поляковой похвалилась кулинарным талантом

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Как говорят в народе, яблоко от яблони не далеко падает. Тоже можно сказать о дочери известной украинской певицы Ольги Поляковой. Суперблондинка с ранних лет учит свою маленькую дочь быть эпатажной и шокировать публику. Несколько дней назад Ольга посетила одно светское мероприятие, и как всегда, выделилась. Певица явилась с