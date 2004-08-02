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Раздел: Культура  
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Дочь Ольги Поляковой похвалилась кулинарным талантом

Дочь Ольги Поляковой похвалилась кулинарным талантомКомментарии благодарных подписчиков не заставили себя ждать.

Дочь самой известной суперблондинки украинской эстрады Ольги Поляковой Мария поделилась с читателями своего микроблога интересным рецептом простого и вкусного блюда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Наследница звездной мамы рассказала фолловерам о том, как буквально за несколько минут приготовить восхитительный десерт.

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Юная красавица написала: «Многие из вас просили написать рецепт «Чудо Кексов» за 3 минуты. Вот и он!». В качестве иллюстрации к посту Мария разместила на странице фотоснимок аппетитного кулинарного шедевра. Комментарии благодарных подписчиков не заставили себя ждать.

Дочь Ольги Поляковой похвалилась кулинарным талантом
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 Теги: Оля Полякова, дочь

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Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
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