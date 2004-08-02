Раздел: Культура
Джиджи Хадид снялась для обложки в зловещем образе
Кадр, безусловно, вызывает бурю эмоций.
Догадаться, что за этой пугающего вида маской зайца с огромными клыками и страшным оскалом прячется хрупкая Джиджи Хадид, которая совсем недавно примерила на себя образ хиппи в рекламной кампании Missoni, практически невозможно. И если бы журнал Love Magazine в своем профиле в Instagram не отметил на снимке модель, мы бы, признаться, вряд ли узнали ее на этой фотографии. Именно в таком зловещем образе 23-летняя звезда появилась на обложке издания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Кому-то такой смелый выбор издания понравился, другие же посчитали, что от фото веет агрессией и злом. Одним словом, мнения разделились, но равнодушным при этом не остался никто.
Это восхитительно,
Это отвратительно,
Самая страшная обложка, которую я когда-либо видел,
Меня это по-настоящему напугало,
Красиво,
— пишут интернет-пользователи.
Читайте также: Джиджи Хадид предстала в соблазнительном образе
На самом деле, это второй вариант обложки с Хадид. Первым снимком модель поделилась с подписчиками в своем Instagram несколько дней назад. На нем она совершенно другая — нежная, романтичная и всем нам хорошо знакомая.
Догадаться, что за этой пугающего вида маской зайца с огромными клыками и страшным оскалом прячется хрупкая Джиджи Хадид, которая совсем недавно примерила на себя образ хиппи в рекламной кампании Missoni, практически невозможно. И если бы журнал Love Magazine в своем профиле в Instagram не отметил на снимке модель, мы бы, признаться, вряд ли узнали ее на этой фотографии. Именно в таком зловещем образе 23-летняя звезда появилась на обложке издания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Кому-то такой смелый выбор издания понравился, другие же посчитали, что от фото веет агрессией и злом. Одним словом, мнения разделились, но равнодушным при этом не остался никто.
Это восхитительно,
Это отвратительно,
Самая страшная обложка, которую я когда-либо видел,
Меня это по-настоящему напугало,
Красиво,
— пишут интернет-пользователи.
Читайте также: Джиджи Хадид предстала в соблазнительном образе
На самом деле, это второй вариант обложки с Хадид. Первым снимком модель поделилась с подписчиками в своем Instagram несколько дней назад. На нем она совершенно другая — нежная, романтичная и всем нам хорошо знакомая.
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