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Раздел: Культура  
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Джиджи Хадид снялась для обложки в зловещем образе

Джиджи Хадид снялась для обложки в зловещем образеКадр, безусловно, вызывает бурю эмоций.

Догадаться, что за этой пугающего вида маской зайца с огромными клыками и страшным оскалом прячется хрупкая Джиджи Хадид, которая совсем недавно примерила на себя образ хиппи в рекламной кампании Missoni, практически невозможно. И если бы журнал Love Magazine в своем профиле в Instagram не отметил на снимке модель, мы бы, признаться, вряд ли узнали ее на этой фотографии. Именно в таком зловещем образе 23-летняя звезда появилась на обложке издания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Кому-то такой смелый выбор издания понравился, другие же посчитали, что от фото веет агрессией и злом. Одним словом, мнения разделились, но равнодушным при этом не остался никто.

Это восхитительно,

Это отвратительно,

Самая страшная обложка, которую я когда-либо видел,

Меня это по-настоящему напугало,

Красиво,

— пишут интернет-пользователи.

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На самом деле, это второй вариант обложки с Хадид. Первым снимком модель поделилась с подписчиками в своем Instagram несколько дней назад. На нем она совершенно другая — нежная, романтичная и всем нам хорошо знакомая.
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 Теги: Джиджи Хадид, обложка, хиппи

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Сегодня, 09:12 » Автор: Алена Шимко
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