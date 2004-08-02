Тина Кароль показала, с чего начинает утро ее сын

Сын украинской певицы Тины Кароль Вениамин начинает свое утро с молитвы.



Сын Тины Кароль проговорил молитву, передает



На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram опубликовали



"Утро Тины Кароль и ее сына Вениамина", – говорится в подписи.



Сына Вениамина Тина Кароль родила от супруга, продюсера Евгения Огира 18 ноября 2008 года, за которого вышла замуж в 2008 году.



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Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сын Тины Кароль проговорил молитву, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram опубликовали видео сына исполнительницы, Вениамина, который, стоя спиной к камене, молится и крестится."Утро Тины Кароль и ее сына Вениамина", – говорится в подписи.Сына Вениамина Тина Кароль родила от супруга, продюсера Евгения Огира 18 ноября 2008 года, за которого вышла замуж в 2008 году.Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.



