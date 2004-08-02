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Раздел: Культура  
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Тина Кароль показала, с чего начинает утро ее сын

Тина Кароль показала, с чего начинает утро ее сынСын украинской певицы Тины Кароль Вениамин начинает свое утро с молитвы.

Сын Тины Кароль проговорил молитву, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль в Instagram опубликовали видео сына исполнительницы, Вениамина, который, стоя спиной к камене, молится и крестится.

"Утро Тины Кароль и ее сына Вениамина", – говорится в подписи.

Сына Вениамина Тина Кароль родила от супруга, продюсера Евгения Огира 18 ноября 2008 года, за которого вышла замуж в 2008 году.

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Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка.
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 Теги: Тина Кароль, сын, молитва

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Сегодня, 10:34 » Автор: Алена Шимко
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