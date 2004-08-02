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Раздел: Культура  
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Яна Соломко показала фото из родного города

Яна Соломко показала фото из родного города
Певица Яна Соломко отправилась на родину под Полтаву.

Оттуда она поделилась фотографией в соцсети, очаровывая уличным стилем, передает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Свой пост в соцсети Инстаграм звезда прокомментировала следующим образом.

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"Выбралась из золотой клетки и поехала на родину полоть бабушкин огород. Будем гулять по моим детским посадкам, кормить коровок, уточек...
Я так рада, что Чутово преображается в лучшую сторону. Спасибо людям за ваш труд!
А вы с удовольствием возвращаетесь на свою родину?"
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 Теги: Яна Соломко, фото

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Сегодня, 11:57 » Автор: Алена Шимко
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