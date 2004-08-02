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Раздел: Культура  
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Надежда Мейхер показала откровенный снимок

Надежда Мейхер показала откровенный снимокНадежда Мейхер-Грановская опубликовала новое фото в Instagram.

Надежда Мейхер очень часто радует поклонников новыми снимками и сегодня не исключение. Артистка выложила новый снимок в своем аккаунте в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Надя похвасталась шикарным загаром в черном купальнике. На фото звезда выглядит немного грустной, ведь, как она сообщила, отпуск подходит к концу.

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Селфи набрало много отметок "нравится" и положительных комментариев. Поклонники отметили, что Надежде очень идет быть в кепке и без макияжа.
Надежда Мейхер показала откровенный снимок
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 Теги: Надежда Мейхер-Грановская, фото, купальник

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Сегодня, 13:20 » Автор: Алена Шимко
     2010
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