» » Тейлор Свифт дала концерт для полицейских
Раздел: Культура  
0

Тейлор Свифт дала концерт для полицейских

Тейлор Свифт дала концерт для полицейскихВсе жители Соединенных Штанов по-прежнему скорбят по кончине сержанта полиции.

И 28-летняя поп-исполнительница присоединилась к американцам. Тейлор Свифт выступила с сольным концертом на стадионе «Gillette», передает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

По информации западных изданий, Тейлор Свифт пожертвовала значительную часть билетов для полицейского участка, в котором служил усопший. На выступление певицы пришли не только родственники сержанта, но и его сослуживцы, близкие, а также друзья. Инцидент произошел 15 июля. Полицейский кончался в перестрелке, находясь на дежурстве с 77-летней напарницей.

Нападающего оперативно задержали. Сейчас против 20-летнего Эмануэля Лопеса возбудили два уголовных дела. Мужчине грозит пожизненное заключение, поскольку он напал и убил сержанта полиции, а также ранил его напарника. При этом мужчине не позволили выйти под залог. Кстати, пострадавший являлся ветераном войны в Ираке, а также служил в Афганистане. Церемония прощания с полицейским прошла в штате Массачусетс.

Узнав о трагедии, Тейлор заявила: «Достаточно пригласить на мой концерт родственников погибшего, его друзей, коллег и близких. Безусловно, я не могу восполнить горечь утраты, но им не стоит закрываться от внешнего мира из-за трагедии».

Примечательно, что Свифт потеряла несколько тысяч долларов, пожертвовав билеты на собственное выступление. Тем не менее, благородный жест блондинки оценили не только представители полиции, но и ее многочисленные поклонники.

Читайте также: Тейлор Свифт попала на обложку известного журнала
Кстати, не только Тейлор занимается благотворительностью. Ведь Мадонна, Анджелина Джоли, Эмбер Херд, Дженнифер Лопес, а также Джонни Депп неоднократно перечисляли многомиллионные суммы. А некоторые представители киноиндустрии посещали экзотические страны и детские клиники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Тейлор Свифт, концерт, полиция, благотворительность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:17 » Автор: Алена Шимко
     85
     0

Похожие новости по теме

Тейлор Свифт попала на обложку известного журнала Тейлор Свифт попала на обложку известного журнала

Певица снялась и дала интервью для Harper's Bazaar US.

Тейлор Свифт собирается замуж? Тейлор Свифт собирается замуж?

Звездная пара Тейлор Свифт и Кэлвин Харрис планируют пожениться в следующем году.

Тейлор Свифт будет судиться с нахалом-диджеем Тейлор Свифт будет судиться с нахалом-диджеем

Американская певица Тейлор Свифт подала иск против диджея из Денвера.

Тейлор Свифт украсила обложку Vogue в неожиданном образе Тейлор Свифт украсила обложку Vogue в неожиданном образе

Популярная американская певица украсила обложку ноябрьского номера австралийского Vogue.

Европейские фанаты в диком восторге от концертов Тейлор Свифт Европейские фанаты в диком восторге от концертов Тейлор Свифт

Тейлор Свифт дала свой первый концерт в Британии

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх