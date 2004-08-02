Раздел: Культура
Тейлор Свифт дала концерт для полицейских
Все жители Соединенных Штанов по-прежнему скорбят по кончине сержанта полиции.
И 28-летняя поп-исполнительница присоединилась к американцам. Тейлор Свифт выступила с сольным концертом на стадионе «Gillette», передает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
По информации западных изданий, Тейлор Свифт пожертвовала значительную часть билетов для полицейского участка, в котором служил усопший. На выступление певицы пришли не только родственники сержанта, но и его сослуживцы, близкие, а также друзья. Инцидент произошел 15 июля. Полицейский кончался в перестрелке, находясь на дежурстве с 77-летней напарницей.
Нападающего оперативно задержали. Сейчас против 20-летнего Эмануэля Лопеса возбудили два уголовных дела. Мужчине грозит пожизненное заключение, поскольку он напал и убил сержанта полиции, а также ранил его напарника. При этом мужчине не позволили выйти под залог. Кстати, пострадавший являлся ветераном войны в Ираке, а также служил в Афганистане. Церемония прощания с полицейским прошла в штате Массачусетс.
Узнав о трагедии, Тейлор заявила: «Достаточно пригласить на мой концерт родственников погибшего, его друзей, коллег и близких. Безусловно, я не могу восполнить горечь утраты, но им не стоит закрываться от внешнего мира из-за трагедии».
Примечательно, что Свифт потеряла несколько тысяч долларов, пожертвовав билеты на собственное выступление. Тем не менее, благородный жест блондинки оценили не только представители полиции, но и ее многочисленные поклонники.
Читайте также: Тейлор Свифт попала на обложку известного журнала
Кстати, не только Тейлор занимается благотворительностью. Ведь Мадонна, Анджелина Джоли, Эмбер Херд, Дженнифер Лопес, а также Джонни Депп неоднократно перечисляли многомиллионные суммы. А некоторые представители киноиндустрии посещали экзотические страны и детские клиники.
И 28-летняя поп-исполнительница присоединилась к американцам. Тейлор Свифт выступила с сольным концертом на стадионе «Gillette», передает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
По информации западных изданий, Тейлор Свифт пожертвовала значительную часть билетов для полицейского участка, в котором служил усопший. На выступление певицы пришли не только родственники сержанта, но и его сослуживцы, близкие, а также друзья. Инцидент произошел 15 июля. Полицейский кончался в перестрелке, находясь на дежурстве с 77-летней напарницей.
Нападающего оперативно задержали. Сейчас против 20-летнего Эмануэля Лопеса возбудили два уголовных дела. Мужчине грозит пожизненное заключение, поскольку он напал и убил сержанта полиции, а также ранил его напарника. При этом мужчине не позволили выйти под залог. Кстати, пострадавший являлся ветераном войны в Ираке, а также служил в Афганистане. Церемония прощания с полицейским прошла в штате Массачусетс.
Узнав о трагедии, Тейлор заявила: «Достаточно пригласить на мой концерт родственников погибшего, его друзей, коллег и близких. Безусловно, я не могу восполнить горечь утраты, но им не стоит закрываться от внешнего мира из-за трагедии».
Примечательно, что Свифт потеряла несколько тысяч долларов, пожертвовав билеты на собственное выступление. Тем не менее, благородный жест блондинки оценили не только представители полиции, но и ее многочисленные поклонники.
Читайте также: Тейлор Свифт попала на обложку известного журнала
Кстати, не только Тейлор занимается благотворительностью. Ведь Мадонна, Анджелина Джоли, Эмбер Херд, Дженнифер Лопес, а также Джонни Депп неоднократно перечисляли многомиллионные суммы. А некоторые представители киноиндустрии посещали экзотические страны и детские клиники.
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